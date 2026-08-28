El mercado inmobiliario ve como “una locomotora importantísima” las medidas del Gobierno en función del crédito hipotecario

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Daniel Zampone, analizó para Canal E que el anuncio de un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios generó expectativas en el sector inmobiliario.

“La respuesta es feliz, contento y esperanzado”, sostuvo Daniel Zampone al analizar el programa que apunta a facilitar el acceso a la primera vivienda.

El Gobierno tuvo un comienzo prometedor con los créditos hipotecarios

Asimismo, explicó que el crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo durante los últimos años, aunque todavía representa una proporción reducida de las operaciones inmobiliarias. “Con este Gobierno, en 2024 empezaron algunos créditos y el año pasado de cada 100 operaciones 23 se hacían con crédito”, señaló.

Sin embargo, Zampone mencionó que durante este año la participación disminuyó. “Con los créditos cuando lo analizabas de cada 100 operaciones, 11 eran con crédito. O sea, nos habíamos ido a la mitad”, afirmó.

Luego, manifestó que el financiamiento es determinante para recuperar el nivel de actividad del sector. “Para el mercado inmobiliario el crédito es una locomotora importantísima para nuestro mercado y para cualquier mercado del mundo”, remarcó.

Cuánto alcance tendrán las nuevas medidas

Según explicó el dirigente, el nuevo programa contempla llegar a 18.000 familias y tendrá como prioridad la primera vivienda: “Entonces, la noticia que tuvimos estos días la recibimos muy bien, de muy buena manera, porque está diciendo el Gobierno que va a llegar a 18.000 familias y encima es para primera vivienda, que es por lo general la que más cuesta”.

Por otro lado, proyectó además una recuperación de las operaciones con crédito para el próximo año. “Yo creo que para el año que viene, si esto va bien, espero que superemos esas 44.000 del año pasado”, anticipó.