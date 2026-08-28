Un economista respaldó la actualización del salario mínimo: “Se recaudaría más para las arcas del ANSES”

El economista, Jorge Ingaramo, pasó por Canal E y respaldó la iniciativa del Gobierno para elevar el salario mínimo, vital y móvil y sostuvo que su actualización podría contribuir a mejorar los ingresos, el consumo y la recaudación previsional.

“El salario mínimo, vital y móvil ha quedado completamente desactualizado”, afirmó Jorge Ingaramo, quien señaló que actualmente se encuentra en $376.600 y lo comparó con una canasta básica alimentaria de $708.000 y una canasta básica total de $1.460.000.

Se vería positivo establecer un piso salarial cercano a la canasta básica

En ese contexto, destacó la posibilidad de establecer un piso salarial cercano a $1 millón. “Entonces a mí me parece que sería una excelente idea que el Gobierno aprobara un salario mínimo vital y móvil, así sirve para algo”, sostuvo.

Para Ingaramo, la medida también tendría un impacto sobre las cuentas públicas: “Y sería un salario realista, serviría para algo, y además se recaudaría mucho más también para las arcas del ANSES, sobre todo”.

También analizó el programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para utilizar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y generar fondeo para créditos hipotecarios. “A mí me parece una excelente iniciativa”, sostuvo, quien consideró que la medida puede facilitar el acceso a la primera vivienda.

Las nuevas medidas para que los bancos puedan ofrecer una mayor cantidad de préstamos hipotecarios

Según explicó el economista, el esquema permitiría que los bancos obtengan fondos a mayor plazo para ofrecer préstamos hipotecarios de hasta 25 años. “Eso no le sirve para nada a la economía, porque los bancos no se pueden calzar a 30 días para prestar a 25 años”, señaló sobre el esquema tradicional de colocaciones de corto plazo.

En cambio, destacó que, “ahora con esta iniciativa, los préstamos son de 2 a 5 años de la ANSES a los bancos y los bancos pueden prestar hasta 25 años”. Además, estimó que el programa podría beneficiar a miles de familias: “Así que, bueno, esto podría llegar a dar entre 17 y 20 mil créditos a 20 mil familias”.