Después de la polémica con Milei en la ORT, Bullrich visitó un colegio y habló de “dejar ser libres” a los alumnos

La visita del presidente Javier Milei a la escuela ORT, donde brindó una charla con fuertes definiciones ideológicas, religiosas y críticas a la prensa frente a alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario, desató un intenso debate sobre el "adoctrinamiento" en los establecimintos educativos. . A tono con la discusión que se abrió, la senadora Patricia Bullrich, visitó el colegio Saint Jean de la Ciudad de Buenos Aires y habló de la importancia de darles herramientas a los estudiantes, y contradijo en un punto al Presidente al pedir “dejarlos ser libres” en sus elecciones.

A ciencia cierta, la situación también reabrió la discusión que el propio espacio político de Bullrich mantuvo durante años que es el supuesto adoctrinamiento en las escuelas. De hecho, la senadora había cuestionado en distintas oportunidades actividades educativas vinculadas al kirchnerismo y había sido especialmente crítica con esas iniciativas, y en 2023 sostuvo que “la diferencia entre la educación y el adoctrinamiento es que la educación forma ciudadanos y el adoctrinamiento, talibanes”.

Bullrich, en cambio, eligió un mensaje centrado en las diferencias entre las generaciones y la libertad de los estudiantes para definir su futuro. “Claramente la generación de hoy no es igual a la nuestra. Cambió todo”, escribió en X después de su visita.

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Durante la campaña de 2023, por ejemplo, Milei también sostuvo que los estudiantes eran “rehenes de un sistema de adoctrinamiento estatal” y cuestionó especialmente la ESI y contenidos que vinculaba con el llamado “marxismo cultural”.

Además, ya como Gobierno, el oficialismo impulsó en abril de 2024 una modificación de la Ley de Educación para “penar el adoctrinamiento en las escuelas” y habilitar un canal para que familias y estudiantes denunciaran situaciones de ese tipo.

La ORT que conocí y la visita de Javier Milei

La actividad de Bullrich, de acuerdo con lo que explicaron desde su entorno, tuvo preguntas e intercambio con los alumnos y no se trató de un discurso político. La senadora tampoco hizo una referencia directa a la polémica por la actividad de Milei en la ORT.

Ahora bien, en el caso de Milei, la ORT estuvo su participación presentada como una exposición sobre ética y política de Estado. Sin embargo, durante unos 40 minutos el Presidente habló sobre sus adversarios políticos, defendió su programa económico, cuestionó al periodismo y desarrolló una extensa interpretación religiosa para vincular los valores judeocristianos con el capitalismo.

Destacó que “el capitalismo es el sistema que Dios preparó” para que el trabajo continuara después de la expulsión del paraíso y presentó a la libertad, la propiedad privada y el principio de no agresión como valores compatibles con los Diez Mandamientos. Afirmó que “Marx era satanista”. Hacia el final de su exposición, planteó una división tajante entre el bien y el mal: “No hay tercer camino”, les dijo a los estudiantes.

Uno de los momentos que más críticas generó se produjo cuando el Presidente relacionó el mandamiento “no robarás” con la propiedad privada y afirmó: “Esto le vendría bien a los periodistas”. Ante la reacción de algunos alumnos, los alentó a intensificar los abucheos: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”.

La definición también puede leerse en relación con uno de los desafíos políticos de La Libertad Avanza que es interpelar al electorado joven, un sector que tuvo un peso importante en el crecimiento del espacio libertario y que el Gobierno busca mantener como parte de su base de apoyo.

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