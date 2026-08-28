RDEco: por qué es probable que para la campaña 2027 la mora esté solucionada

Carlos Burgueño explicó que la evolución de la morosidad no necesariamente refleja una recuperación de la actividad económica. “En bancos, depende de la entidad, o se estabilizó o empezó a caer, no por una mejora en la actividad, sino porque está funcionando la renegociación”. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista abordó la situación del sistema financiero en Ronda de Economistas.

De cara al próximo año, consideró que la situación podría mostrar una mejora antes del inicio de la campaña electoral: “Si proyectamos hacia marzo, abril del año que viene, debería ser, por lo menos en bancos, un tema denominado a bajar sistemáticamente”. Sin embargo, marcó una condición: “Siempre y cuando no haya un estallido de tasas que no debería haberlo”.

La renegociación de deudas y el rol de la banca pública

Para Burgueño, la baja de la mora responde fundamentalmente a las renegociaciones y a la participación de la banca pública: “Está funcionando el esquema de intervención, otra vez, usando palabras poseídas por el demonio, pero intervención de parte de o el Estado directo o banca pública”.

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Como ejemplo, destacó el programa del Banco Ciudad en la Ciudad de Buenos Aires y su alcance entre entidades privadas. “Es un proceso positivo que está saliendo bien. De hecho, hay 8 bancos que adhirieron”.

¿La mora será un tema de campaña en 2027?

El analista sostuvo que la problemática podría perder protagonismo político si las refinanciaciones continúan funcionando. “Es probable que de acá que comience la campaña, en el tema mora del sistema financiero formal o normal de los bancos, esté o solucionado o en vía de estarlo”.

Pero Burgueño hizo una precisión clave: la eventual mejora de los indicadores no significaría necesariamente que las familias hayan recuperado su capacidad de pago. “No porque la actividad económica hizo que el ingreso suba y las familias tengan la capacidad de ir y cancelar su deuda de la tarjeta”.

El problema, además, aparece condicionado por el comportamiento del crédito. “La mora no es otra cosa que la proporción irregular dentro del total de créditos y el total de créditos claramente no crece”.