Pedro Gaite en RDEco: “El principal problema de la economía real es que no hay consumo”

El economista Pedro Gaite analizó el rumbo de la economía argentina y el impacto sobre los salarios, el empleo y el consumo, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, durante Ronda de Economistas (RDEco), junto al periodista Santiago Llull.

Gaite sostuvo que el Gobierno comenzó a prestar mayor atención a la actividad por razones políticas, ante un cambio en las preocupaciones sociales. “La preocupación de los argentinos pasó a ser mucho más el temor a perder el empleo, la dificultad para llegar a fin de mes, que la inflación”, explicó.

Ingresos, consumo y límites para la inversión

Para el economista, el problema central está en los ingresos y el consumo. “El principal problema de la economía real es que no hay consumo, es que los ingresos están por el piso”, afirmó, y vinculó esa situación con las dificultades que atraviesan las empresas.

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En ese punto, Gaite cuestionó que el crédito sea suficiente para generar una recuperación. “El principal límite para que aumente la inversión y aumente la producción es que tiene que aumentar el consumo”. Y resumió su planteo: “Para que aumente el consumo tiene que aumentar los ingresos. No hay mucho secreto atrás de eso”.

Santiago Llull planteó que la nueva política salarial podría representar, al menos, una señal frente al histórico reclamo por los límites a las paritarias.

Gaite coincidió parcialmente: “Es una señal, yo creo que debería ir más por ese lado”, aunque reclamó permitir mayores aumentos salariales en el sector privado, especialmente porque “a partir de no homologar paritarias, además venía también poniendo un freno al aumento del sector privado”.

Crecimiento del PBI y destrucción de empleo

Llull también puso el foco en el escenario electoral y en la posibilidad de que el Gobierno llegue a las elecciones destacando el crecimiento del PBI.

Gaite advirtió que ese indicador no alcanza para medir el bienestar. “Podemos tener una economía que crece, o sea, un PBI que crece, pero un mercado laboral que destruye empleo con caída de ingresos”.

Según explicó, el año pasado la economía creció más del 4%, pero se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo registrados. “Eso en la Argentina es insólito y tiene que ver con la reconfiguración estructural que está teniendo la Argentina”, señaló.

El economista describió un modelo impulsado por minería, agro, intermediación financiera y energía, mientras sectores como industria, comercio y construcción pierden capacidades. “Este nuevo modelo económico al que apunta el Gobierno deja afuera del mercado laboral y del bienestar que podría generar un crecimiento de la producción nacional a un porcentaje muy importante de argentinos y argentinas”, concluyó.