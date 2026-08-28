RDEco: Advierten por la volatilidad de los bonos y el futuro del riesgo país

Félix Marenco evaluó que los mercados financieros cerraron una semana relativamente estable, pese a las fuertes fluctuaciones recientes. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el asesor financiero analizó en Ronda de Economistas el comportamiento del dólar, las tasas, los bonos y las acciones argentinas. “Se cierra una semana estable, con un Banco Central volviendo a comprar un nivel sólido de reservas”, explicó, y destacó que durante la jornada la autoridad monetaria adquirió dólares.

El asesor financiero también señaló un cambio en las tasas en pesos luego de la suba del dólar. “Luego de que el Gobierno haya permitido que el dólar suba de ese valor nominal de 1500, las tasas en pesos han aflojado”, afirmó. En el plano internacional, la reunión de Jackson Hole y el comportamiento de los bonos estadounidenses tuvieron impacto sobre los activos argentinos.

Mercados: dólar, tasas y acciones argentinas

“Hoy la tasa americana de 10 años ha subido y obviamente que repercute en Argentina”, sostuvo Marenco. Según explicó, la suba de la tasa estadounidense afectó particularmente a los bonos argentinos en dólares: “La realidad es que hoy la tasa ha subido bastante, un 1% con respecto a lo que eran los valores del día anterior”.

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En tanto, el Merval continúa bajo presión, especialmente por la caída de las acciones bancarias. “Las acciones argentinas vienen cayendo y fuerte”, señaló Marenco, quien explicó que los bancos están impulsando al índice porteño a la baja.

Sobre las energéticas, aclaró que empresas como YPF, Pampa y Vista tienen una elevada correlación con el precio del petróleo, pero que la estabilidad del commodity no alcanzó para evitar las bajas. “Las acciones energéticas argentinas son tiradas hacia abajo justamente por el desempeño de los otros sectores, principalmente el sector bancario”, sostuvo.

Riesgo país y bonos: una mirada prudente hacia 2027

Respecto del riesgo país, Marenco pidió cautela ante el salto desde niveles cercanos a 350 puntos hasta alrededor de 500. “Yo hoy me mantendría prudente, expectante, sin la necesidad de estar expuesto a tanta volatilidad”, recomendó.

El especialista consideró que el mercado ya comenzó a incorporar el escenario electoral de 2027. “Ese año de elecciones de 2027 para el mercado financiero ya arrancó”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que “la volatilidad de los bonos es alta” y destacó que los títulos registraron caídas durante la semana, con un incremento de las tasas de rendimiento.

Sin embargo, también identificó oportunidades para inversores con mayor tolerancia al riesgo. “Hoy el tramo largo de la curva, un G35, un G41, se ha puesto bastante más atractivo”, sostuvo.

Marenco explicó que una eventual recuperación del riesgo país hacia niveles inferiores podría generar ganancias relevantes. “Si Argentina logra recuperar esos spreads, si el riesgo país vuelve a ese valor teórico que veníamos diciendo de 350, 400 puntos, la realidad es que uno puede llegar a tener una ganancia capital importante en el tramo largo por sobre lo corto”, afirmó.

Su conclusión fue cautelosa: “Yo hoy me mantendría prudente, expectante”, especialmente ante el comportamiento de la tasa de los bonos estadounidenses.