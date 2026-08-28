A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 28 de agosto

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto de 2026, el euro blue cotiza a $1.810,75 para la compra y $1.849,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 28 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 28 de agosto cotiza a $1.710 para la compra y $1.810 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 28 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.319,46 para la compra este viernes 28 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 28 de agosto

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.710 comprador y $1.810 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 28 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 28 de agosto, cotiza en el mercado paralelo a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.