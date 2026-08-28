Septiembre llega con aumentos: cuánto subirán colectivos, trenes, subte, prepagas, colegios y alquileres

Septiembre comenzará con una nueva batería de aumentos que volverá a presionar sobre los gastos de los hogares. Entre los ajustes ya confirmados aparecen colectivos, trenes, subte, peajes, colegios privados, prepagas, internet y alquileres, mientras todavía resta conocer la actualización definitiva de las tarifas de electricidad y gas y qué ocurrirá con los impuestos que inciden sobre los combustibles.

El transporte público será uno de los rubros con mayor impacto desde el comienzo del mes. Habrá incrementos tanto en los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires como en los trenes metropolitanos y el subte porteño.

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En paralelo, los contratos que todavía permanecen bajo la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización anual superior al 35%, mientras que las cuotas de colegios privados bonaerenses subvencionados y las prepagas también subirán.

Colectivos: cuánto costará el boleto desde septiembre

Desde el 1° de septiembre, las tarifas de los colectivos subirán 4,1% en la Ciudad de Buenos Aires y 4,7% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los mecanismos de actualización vigentes.

Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto mínimo de los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires pasará a costar $1.158,97, mientras que en las líneas bajo jurisdicción porteña alcanzará los $887,99.

Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el boleto será de $1.303,83 en la provincia de Buenos Aires y $986,57 en la Ciudad.

Las subas responden al esquema de actualización mensual que toma como referencia la inflación y agrega dos puntos porcentuales.

El nuevo incremento llega, además, en un contexto de retroceso en el uso del transporte público. Durante agosto, la cantidad de pasajeros que viajaron en colectivos durante días hábiles en el AMBA cayó 19% interanual.

Trenes: el boleto mínimo sube de $420 a $480

Los trenes tendrán uno de los aumentos más importantes de septiembre.

Desde el primer día del mes, viajar en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur será 14,29% más caro.

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Con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasará de $420 a $480.

Para los trayectos más largos, los nuevos valores serán:

$669 para la segunda sección. $833 para la tercera sección.

Se trata del último tramo del esquema de incrementos escalonados dispuesto para el servicio ferroviario.

El subte vuelve a aumentar

También habrá una nueva actualización en el subte porteño.

El boleto pasará de $1.621 a $1.753, mientras que quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar continuarán pagando una tarifa significativamente superior, de $2.541,10.

De esta manera, transporte será uno de los rubros que más presión agregará a los gastos cotidianos durante septiembre, especialmente para quienes necesitan combinar más de un medio para trasladarse todos los días.

Alquileres: subas de 35,52%

El aumento porcentual más elevado del mes volverá a darse entre los contratos que todavía están alcanzados por la antigua Ley de Alquileres.

En septiembre, esos contratos tendrán una actualización anual de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El indicador continúa desacelerándose frente a los ajustes de tres dígitos registrados durante 2025, pero sigue representando uno de los principales incrementos para el presupuesto familiar.

En agosto, la actualización había sido de 34,95%, mientras que en julio se había ubicado en 34,04%.

Colegios privados: cuánto aumentan las cuotas

Las familias con hijos en colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires también enfrentarán una nueva suba.

Las cuotas aumentarán 2,5% en septiembre.

Los nuevos valores dependerán del porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento.

En los niveles inicial y primario, las cuotas irán desde $38.070 hasta $172.180.

En secundaria, los aranceles oscilarán entre $41.980 y $223.740, mientras que en las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte podrán llegar hasta $256.060.

Para el nivel superior, los valores se ubicarán entre $54.850 y $218.550.

Prepagas: aumentos de hasta 2,5%

La medicina prepaga también tendrá nuevos ajustes.

Al menos cinco de las principales empresas del sector comunicaron a sus afiliados incrementos de hasta 2,5% durante septiembre. La actualización alcanzará también a los copagos.

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El porcentaje final dependerá de cada compañía, del plan contratado y de las condiciones particulares de cada afiliado.

Peajes porteños: suben 4,1%

Los peajes de la Ciudad de Buenos Aires también aumentarán 4,1% desde septiembre.

Para los autos, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el valor será de $4.795,42 en horario normal y $6.795,90 en hora pico.

En la autopista Illia y los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, la tarifa será de $1.997,89, mientras que en horario pico ascenderá a $2.825,31.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones también comenzaron a informar nuevos ajustes.

Los incrementos de los servicios de internet, televisión por cable y telefonía rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje dependerá de la empresa y del plan contratado.

Luz, gas y combustibles: qué falta definir

La lista de aumentos de septiembre todavía no está cerrada.

El Gobierno deberá oficializar en los próximos días las nuevas tarifas de electricidad y gas.

También queda pendiente la definición sobre los impuestos a los combustibles líquidos, que pueden trasladarse directamente al precio de la nafta y el gasoil.

Así, septiembre arrancará con aumentos confirmados en varios de los principales gastos mensuales. Transporte, vivienda, educación, salud y comunicaciones volverán a sumar presión sobre el bolsillo, a la espera de conocer qué ocurrirá finalmente con las tarifas de los servicios públicos y los combustibles.

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