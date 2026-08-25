Nuevo aumento del transporte público en septiembre: cuanto costará el boleto de colectivo, subte y tren

Septiembre arrancará con una nueva ola de aumentos que impactará en el bolsillo de los argentinos. El transporte, uno de los gastos más indispensables de cualquier trabajador, entra en la lista de aumentos que tendrá el mes.

En especifico, los tres medios de transporte más utilizados por los argentinos, trenes, colectivos y subte, tendrán un fuerte ajuste tarifario que no solo golpeará al bolsillo sino que también impactará en el dato inflacionario del mes.

Subtes de Buenos Aires: proponen desarrollar estaciones con comercios y edificios para generar ingresos permanentes

Aumento del subte en septiembre

El subte de Buenos Aires tendrá un aumento del 4% a partir del martes 1° de septiembre. De esta manera, y por primera vez, el boleto superará los $1700.

Con este nuevo ajuste, las tarifas del subte acumularán un incremento de 45,12% en el año, muy por encima de la inflación acumulada (33,8%). Los nuevos cuadros tarifarios fueron oficializados mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño en línea con la actualización mensual que sigue el último dato de inflación disponible (julio, que fue de 2,1%) más dos puntos adicionales.

El nuevo esquema tarifario del subte en la Ciudad de Buenos Aires contempla un incremento de 4%. A continuación, el nuevo valor del pasaje desde el 1 de septiembre: La tarifa del subte pasará de $1684 a $1753. Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $613,55. La tarifa estudiantil llegará a $245,42. En el caso del premetro, el pasaje será de $613,55.

Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2541,10 para el subte y de $975,54, para el premetro.

Más allá del aumento de 4% que autorizó el Gobierno porteño, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, con descuentos de 20%, 30% y 40% cuando los usuarios superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

Desde el martes 1 de septiembre, los valores serán:

-1 a 20 viajes: $1753;

-21 a 30 viajes: $1402,40;

-31 a 40 viajes: $1227,10;

-41 viajes en adelante: $1051,80.

Desde SBASE recordaron que siguen en curso los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera. Este beneficio incluye también el boleto estudiantil, que no tiene costo, y los abonos sociales.

El aumento en el pasaje de colectivos en CABA y PBA

Aunque resta la oficialización por parte de las respectivas jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,1%. Mientras las unidades que circulan en la provincia de Buenos Aires, el ajuste será de 4,3%.

Así, el mínimo de las líneas que circulan en CABA sería de $887,87, mientras en las de la provincia de Buenos Aires alcanzaría los $1158,97. Hasta agosto, los aumentos acumulados el colectivos de Provincia alcanzaron el 68,76%, mientras que en los de CABA acumularon una suba del 43,70%.

Para viajar en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño, los valores serían los siguientes desde septiembre: el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $852,90 a $887,87; el recorrido de 3 a 6 km pasará de $947,71 a $986,57; por su parte, el recorrido de 6 a 12 kilómetros saltará hasta los $1.062,56, mientras que de 12 a 27 kilómetros llegará a $1.138,61.

Las líneas porteñas comprendidas en esta actualización son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento previsto será mayor: 4,3%. En las unidades identificadas con números desde el 200 en adelante, los valores pasarán a ser: trayecto de hasta 3 kilómetros: de $1.111,19 a $1.158,97, mientras que el recorrido de 3 a 6 kilómetros pasará desde los $1.250,08 a $1.303,83.

Aumento en el pasaje de tren

El alza en el precio del boleto alcanzará al mínimo de las líneas de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Se trata del último tramo del esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional. El boleto mínimo de los trenes será uno de los que tendrá una mayor suba porcentual: pasará de $420 a $480 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada, lo que representa un incremento del 14,29%.

FN/ML