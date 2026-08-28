Inflación en alimentos: los precios acumularon una suba de 1,2% en agosto y se mantuvieron estables en la última semana

Los alimentos y bebidas lograron hasta el 27 de agosto una inflación acumulada que asciende a 1,2%, y se aceleró 0,6 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas llegando a 1,4% en el promedio, así lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

A pesar del repunte de junio, los salarios registrados no le pudieron ganar a la inflación en el primer semestre

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta semana, los precios de los alimentos y bebidas se mantuvieron estables con una suba del 0,1% luego del ascenso de 0,8% detectado en la medición anterior.

La cuarta semana de agosto registró una variación de precios del 0,1%.

Por otro lado, en el informe de LCG se mencionó que “más de la mitad de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explica por Panificados", luego agregaron que "Lácteos y Carnes explican el resto”.

El aumento en Lácteos, Aceites y Bebidas fueron los que más subieron

Entre los rubros que aumentaron esta semana, solamente se encontraron cuatro: “Condimentos y otros productos alimenticios” con una suba del 7,1%; le siguen “Azúcar, miel, dulces y cacao” con 4,3%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con incrementos del 2,3%; y por último “Comidas listas para llevar” con 0,4%.

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En el otro extremo de esta tabla se encuentran seis rubros que registraron mermas en su variación de precios de esta semana. “Aceites” alcanzó una baja de 4,1%; “Productos de panificación, cereales y pastas” con 1,5%; “Verduras” con 1,1%; “Frutas” registró una merma de 0,8%; “Productos lácteos y huevos” con 0,7%; y por último se encuentra “Carnes” que tuvo una variación marginal menor al 0,0%.

Condimentos, endulzantes, bebidas y comidas para llevar registraron subas esta semana.

En el informe del LCG destacaron que “las bajas en Panificados, Lácteos y Verduras compensaron las subas de algunos rubros con menor peso relativo. Carnes se mantuvo estable”.

El relevamiento de precios minoristas de EcoGo

Desde la consultora EcoGo, en su proyección de alimentos del 24 de agosto destacaron que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.

Cayó el consumo en los supermercados y shoppings

Por otra parte, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,1% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,1%.

En la tercera semana de agosto los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.

En el informe de la consultora que dirige Marina Dal Poggetto al momento de referirse a la proyección general, señalaron que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 1,5% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

La categoría Alimentos y bebidas mantuvo su tendencia de desaceleración por segunda semana consecutiva al registrar una variación del 0,3%. Esto traccionó el índice general 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo previsto para la segunda semana de agosto.

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en junio, según el INDEC

Por último, la categoría con mayor impacto del mes es Bienes y servicios varios, impulsada por el incremento del 5,5% en cigarrillos, un ajuste acumulado bimensual habitual.​

GZ / lr