La inflación de Brasil cayó por debajo del techo de la meta y le da impulso a Lula de cara a elecciones

La inflación anual de Brasil cayó por debajo del techo del rango meta a comienzos de agosto, aliviando la presión sobre las autoridades del banco central y dando un impulso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras busca la reelección.

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Según datos oficiales publicados el miércoles, los precios al consumidor aumentaron un 4,24% respecto al año anterior, por debajo de la mediana de las proyecciones de los economistas consultados por Bloomberg del 4,33%. Los precios cayeron un 0,4% en el mes, frente a una estimación de un descenso del 0,32%. Brasil tiene una meta de inflación del 3%, con un rango de tolerancia de más o menos 1,5 puntos porcentuales.

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Las tasas de los swaps cayeron a lo largo de la curva después de conocerse el dato de inflación, y el contrato con vencimiento en enero de 2027, el más negociado en São Paulo, retrocedió hasta 2,6 puntos básicos.

La mayor economía de América Latina se está desacelerando gradualmente debido a los elevados costos de financiamiento. Sin embargo, con la temporada electoral en marcha y Lula aumentando el gasto social mientras busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre, la demanda se mantiene firme al tiempo que crece la inquietud de los inversionistas por las finanzas públicas de Brasil.

Esas presiones internas sobre los precios, combinadas con el aumento de los costos de la energía provocado por el conflicto en Medio Oriente, habían contribuido a impulsar la tasa de inflación anual en los últimos meses.

Los costos de la vivienda cayeron un 1,41% en la primera quincena de agosto debido a un crédito extraordinario en las facturas de electricidad, mientras que los precios del transporte bajaron un 1% por el abaratamiento de los pasajes aéreos. Ambos fueron los principales factores detrás de la moderación de la inflación, según la agencia de estadísticas. Los precios de los productos de salud y cuidado personal aumentaron un 0,4%.

A comienzos de agosto, el banco central redujo la tasa de referencia Selic al 14% —su cuarto recorte consecutivo de un cuarto de punto porcentual—, pero dejó abierta su próxima decisión. La siguiente reunión de política monetaria se celebrará el 15 y 16 de septiembre.

Tanto Lula como su principal rival, el senador de derecha Flávio Bolsonaro, han criticado los costos de endeudamiento extremadamente altos de Brasil. Lula ha presionado al banco central para que reduzca drásticamente la Selic, mientras Bolsonaro ha presentado las altas tasas de interés como una señal de que el gasto público está fuera de control.

Encuestas recientes muestran a Lula, un izquierdista de 80 años, por delante de Bolsonaro, aunque la diferencia se está acortando.