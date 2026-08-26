Encuesta: Lula lidera la primera vuelta con el 41%, pero Flávio Bolsonaro estrecha el margen de cara al balotaje

De cara a las elecciones presidenciales de octubre, una encuesta reveló que la brecha entre Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato conservador Flávio Bolsonaro se ha estrechado tras el arranque oficial de la campaña electoral.



Un sondeo de BTG Pactual/Nexus revela que, en un eventual balotaje, el actual mandatario aventaja al hijo del expresidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen de solo un punto porcentual —46% contra 45%—, lo que refleja un recorte respecto a la ventaja de tres puntos que registraba la semana previa. A pesar de este acercamiento, la variación en la intención de voto de ambos aspirantes se mantiene dentro del margen de error del estudio, fijado en dos puntos porcentuales.



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En lo respectivo a la primera vuelta, el líder izquierdista sostiene la delantera con un 41% frente al 37% de su principal contendiente, dejando bastante rezagados al resto de los competidores.

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Por su parte, una medición independiente realizada por Datafolha ubicó la distancia entre ambos en cuatro puntos a favor de Lula. El estudio de Datafolha, de carácter presencial, fue publicado por el diario Folha de Sao Paulo, y se señala que si bien la diferencia en favor de Lula se ha ido achicando un tanto desde junio, el presidente brasileño siempre se ha mantenido al frente, y siempre con el cartel de favorito para lograr la reelección, que lo habilitaría para cumplir su cuarto período en el poder.

La encuesta, como dato saliente, deja ver una paridad en la carrera hacia los comicios de 2026, porque la diferencia de 4 puntos que Datafolha establece como la que signaría hoy un balotaje, representa para las fuerzas de derecha que rodean a Bolsonaro un escenario "remontable".

Los electores brasileños votarán el 4 de octubre y, en caso de que ningún postulado alcance la mayoría absoluta, disputarán una definición definitiva en la segunda vuelta programada para el 25 del mismo mes. La muestra de BTG/Nexus se basó en 2.006 entrevistas telefónicas a votantes realizadas entre el 21 y el 23 de agosto.

FL/ff