RDC: la Fed encendió una alerta por la inflación y crecen las dudas sobre las tasas de interés en EE.UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a concentrar la atención de los mercados ante las señales sobre la evolución de la inflación y el futuro de las tasas de interés. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell explicó las principales definiciones surgidas de la conferencia anual de la entidad en Jackson Hole, Wyoming.

El nuevo jefe de la Reserva Federal, Kevin Walsh, destacó la fortaleza de la economía estadounidense, pero manifestó preocupación por la tendencia de los precios. El dato genera expectativas entre inversores y economistas, ya que una inflación cercana al 3% permanece por encima del objetivo del 2% que persigue la autoridad monetaria.

La inflación vuelve a poner en foco las tasas de interés

Según detalló Powell, Walsh señaló que se encuentra muy conforme con la fortaleza de la economía de Estados Unidos, aunque planteó una preocupación específica por la evolución de la inflación. "Está muy bien impresionado con la fortaleza de la economía de Estados Unidos pero que está preocupado con la tendencia actual de la inflación", explicó.

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La señal fue seguida de cerca por los mercados porque podría anticipar cambios en la política monetaria. De acuerdo con el análisis presentado durante el programa, una eventual suba de las tasas de interés contribuiría a contener la presión sobre los precios.

"Quizás no sería sorprendente que haya una suba de las tasas de interés", sostuvo Powell al describir una de las posibilidades que comenzaron a considerar distintos analistas.

La diferencia entre la Fed y Donald Trump

Una eventual suba de tasas entraría en contradicción con la posición que viene expresando Donald Trump. El presidente estadounidense sostiene que la autoridad monetaria debería avanzar en sentido contrario y reducir el costo del crédito.

"Trump no quiere que suceda, al contrario, él pide que bajen las tasas de interés", señaló Powell. La diferencia pone bajo la lupa la relación entre la Casa Blanca y la conducción de la Reserva Federal, aunque el corresponsal aclaró que existe un vínculo previo entre Walsh y Trump.

Según explicó, la relación entre ambos es buena y esa cercanía habría influido en la elección de Walsh para ocupar el cargo. Sin embargo, una vez al frente de la Reserva Federal, el funcionario debe manejarse con mayor cautela debido a las responsabilidades de la institución.

La inflación permanece por encima del objetivo

El escenario que enfrenta la autoridad monetaria está marcado por una inflación que se mantiene por encima de su meta. Powell recordó que los precios aumentaron después de la pandemia y que posteriormente continuaron en niveles elevados.

Actualmente, según los datos mencionados durante el segmento, el aumento de los precios ronda el 3%, mientras que el objetivo de la Reserva Federal es mantener la inflación anual en torno al 2%.

La diferencia entre ambos niveles constituye uno de los principales elementos que explican la preocupación expresada por el nuevo titular de la Fed. "La Reserva Federal tiene que cumplir con sus obligaciones y aparentemente hay una tendencia hacia la inflación", afirmó Powell.

El doble mandato de la Reserva Federal

El corresponsal también recordó que la misión de la Reserva Federal no se limita a la estabilidad de precios. Entre sus objetivos se encuentran mantener los precios estables y promover condiciones de pleno empleo.

En ese sentido, Powell señaló que la entidad busca mantener una tasa de desempleo que no supere el 4%. El equilibrio entre inflación y empleo será determinante para las próximas decisiones de política monetaria.