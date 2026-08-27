El presidente de la Reserva Federal de Kansas City dice que la política monetaria aún no es restrictiva

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, dijo que la tasa de interés del banco central no está restringiendo la economía de Estados Unidos en momentos en que la inflación continúa por encima de su objetivo de 2%.

“Para mí, creo que podría ser expansiva en el tramo corto”, dijo Schmid en una entrevista con Bloomberg Television en Jackson Hole, Wyoming. “Así que tenemos trabajo por hacer”.

Kevin Warsh se prepara para dar su primer gran discurso como presidente de la Reserva Federal

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Los economistas están divididos sobre si la Fed necesitará elevar la tasa de interés en los próximos meses para controlar la inflación. Los últimos datos de precios, publicados el miércoles, mostraron que el indicador de inflación preferido de la Fed aumentó 3,7% en los 12 meses hasta julio.

En su reunión de julio, los responsables de la política monetaria votaron a favor de mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de 3,5% a 3,75%. Tres funcionarios discreparon y se pronunciaron a favor de un incremento de la tasa.

Las minutas de la reunión mostraron que varios funcionarios, incluidos algunos sin derecho a voto, estaban a favor de elevar la tasa de interés, y muchos otros indicaron que sería necesario endurecer la política monetaria si la inflación no disminuía.

“Algunos de mis colegas discreparon en la última reunión, así que probablemente me situaría en ese grupo”, dijo Schmid.

Schmid habló en vísperas de la emblemática conferencia anual de la Fed en el Parque Nacional Grand Teton. Los inversionistas estarán atentos cuando el presidente de la Fed, Kevin Warsh, pronuncie un discurso principal el viernes.

Los comicios no afectarán la decisión de la Fed

Los miembros de la Fed volverán a reunirse el 15 y 16 de septiembre, y luego a fines de octubre, justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Schmid dijo que no creía que los comicios fueran a afectar la toma de decisiones de la Fed.

“Entramos en esa sala, podemos expresar con franqueza lo que creemos que está haciendo la economía, y simplemente no creo que eso entre en la ecuación”, dijo sobre las elecciones. “Desde luego, no entra en mi ecuación”.

El presidente de la Fed de Kansas City también rechazó las opiniones de que la credibilidad del banco central se ha visto afectada después de que la accidentada conferencia de prensa del presidente Kevin Warsh en julio contribuyera a una reacción adversa en el mercado de bonos.

“Bueno, yo simplemente no lo veo así”, dijo Schmid.