El presidente de Bolivia nombró a un nuevo ministro de Economía para conseguir hasta US$10.000 millones en nuevo financiamiento

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró a Christian Andrés Morales como su nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, con el encargo de trabajar con prestamistas internacionales para conseguir hasta US$10.000 millones en nuevo financiamiento.
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Morales reemplaza a José Gabriel Espinoza, quien fue destituido después de que el Congreso lo censurara por no asistir a una audiencia la semana pasada en la que los legisladores esperaban recibir un informe sobre la situación económica del país.
Morales, quien se desempeñó como viceministro del Tesoro, es un economista con amplia trayectoria y experiencia en política fiscal, mercados financieros y gestión de inversiones, según un comunicado del ministerio publicado el martes.
En la ceremonia de juramentación, Paz encargó a su segundo ministro de Economía continuar las negociaciones con prestamistas multilaterales que podrían aportar entre US$7.000 millones y US$10.000 millones en divisas a Bolivia.
Durante los nueve meses del gobierno de Paz, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha impulsado una agenda destinada a estabilizar una economía debilitada, marcada por una inflación elevada, un crecimiento débil y un amplio déficit fiscal.
Durante su gestión, Espinoza negoció un programa de deuda por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional y encabezó la emisión de US$1.000 millones en bonos soberanos.
Junto a Paz, Morales prometió continuidad. “Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas y crear condiciones para la inversión, producción y el empleo”, afirmó.