El presidente de Bolivia nombró a un nuevo ministro de Economía para conseguir hasta US$10.000 millones en nuevo financiamiento

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró a Christian Andrés Morales como su nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, con el encargo de trabajar con prestamistas internacionales para conseguir hasta US$10.000 millones en nuevo financiamiento.

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Morales reemplaza a José Gabriel Espinoza, quien fue destituido después de que el Congreso lo censurara por no asistir a una audiencia la semana pasada en la que los legisladores esperaban recibir un informe sobre la situación económica del país.

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Morales, quien se desempeñó como viceministro del Tesoro, es un economista con amplia trayectoria y experiencia en política fiscal, mercados financieros y gestión de inversiones, según un comunicado del ministerio publicado el martes.

En la ceremonia de juramentación, Paz encargó a su segundo ministro de Economía continuar las negociaciones con prestamistas multilaterales que podrían aportar entre US$7.000 millones y US$10.000 millones en divisas a Bolivia.

Durante los nueve meses del gobierno de Paz, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha impulsado una agenda destinada a estabilizar una economía debilitada, marcada por una inflación elevada, un crecimiento débil y un amplio déficit fiscal.

Durante su gestión, Espinoza negoció un programa de deuda por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional y encabezó la emisión de US$1.000 millones en bonos soberanos.

Junto a Paz, Morales prometió continuidad. “Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas y crear condiciones para la inversión, producción y el empleo”, afirmó.