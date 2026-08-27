Trump presiona a Sheinbaum para impedir que los migrantes indocumentados crucen la frontera de Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump está presionando a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que tome más medidas para impedir que los migrantes indocumentados crucen la frontera de Estados Unidos, después de que las detenciones alcanzaran el nivel más alto de su segundo mandato.

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, transmitió el mensaje durante una reunión privada con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, celebrada el miércoles en Washington, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

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La presión está liderada por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, y la principal exigencia de EE.UU. es que México impida que sus propios ciudadanos crucen la frontera, según indicaron las fuentes. Esto plantea una complicación constitucional y jurídica para el gobierno de Sheinbaum, ya que los ciudadanos mexicanos tienen libertad para desplazarse dentro de su propio país, incluso desde los estados más pobres del sur —de donde proceden muchos migrantes— hacia el norte de México y la región fronteriza con EE.UU.

La inmigración fue uno de varios temas —entre ellos la lucha contra el tráfico de drogas y la actividad de los cárteles— en los que Rubio pidió una “acción decisiva”, según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado tras la reunión.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, tenemos la frontera más segura de la historia”, afirmó Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca. “Durante 15 meses, no se ha dejado entrar a ningún inmigrante ilegal en EE.UU.. Como ha dicho el presidente, también es cierto que los despiadados cárteles controlan vastas extensiones de territorio en México y suponen un peligro para la seguridad de EE.UU.”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las renovadas presiones se producen cuando las detenciones a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México han alcanzado sus niveles más altos desde que Trump volvió al cargo en enero de 2025.

Más de 9.200 migrantes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en julio, el doble que el año anterior. Las cifras aumentaron respecto de los meses anteriores, una tendencia inusual dado que los cruces suelen disminuir en verano, cuando el calor genera condiciones muy duras.

Aun así, la cifra sigue siendo una fracción de las registradas durante el mandato del expresidente Joe Biden, cuando en ocasiones decenas de miles de migrantes al mes viajaban a EE.UU. desde toda América del Sur y Central a través de México. Las detenciones de julio representaron solo una sexta parte del nivel registrado durante el mismo mes del último año de Biden, cuando los cruces ya habían comenzado a descender desde sus máximos.

Los 238.000 migrantes detenidos en el anterior año fiscal —que aún incluía los últimos meses del mandato de Biden— representaron la cifra más baja en 55 años, y el Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios especializado en inmigración, atribuyó esta caída a la política de mano dura de Trump, que cerró en gran medida la frontera sur a los solicitantes de asilo.