RDC: EEUU suspendió las entrevistas para visas de inmigrantes en todo el mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió las entrevistas para visas de inmigrantes en todo el mundo y canceló las citas que ya estaban previstas. Norman Powell, corresponsal de Estados Unidos, explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, que la medida no tiene por ahora una fecha definida para su finalización.

La decisión alcanza a las personas que buscan radicarse legalmente en Estados Unidos y se produce mientras el Gobierno ajusta los requisitos para otorgar este tipo de permisos. Según Powell, el objetivo es capacitar al personal consular para evaluar que los solicitantes puedan afrontar económicamente su subsistencia en el país.

Estados Unidos suspendió las entrevistas para visas de inmigrantes

Norman Powell señaló que la medida tiene un alcance global y que las citas que ya habían sido asignadas fueron canceladas. “El Departamento de Estado ha suspendido las entrevistas para visas de inmigrantes en todo el mundo”, explicó.

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Las personas que tenían turnos programados recibieron comunicaciones de los consulados o embajadas correspondientes para informarles que las entrevistas quedaban canceladas. El problema es que todavía no existe una fecha establecida para retomar el proceso.

“Las citas que ya estaban previstas fueron canceladas y cada una de estas personas recibió un mensaje del consulado o la embajada avisando que se cancelaban, pero además no tiene una fecha en la que se deberían reactivar las entrevistas”, detalló Powell.

El nuevo requisito para los inmigrantes

Según explicó el corresponsal, el Departamento de Estado busca entrenar nuevamente al personal consular y de las embajadas en función de nuevos requerimientos para la aprobación de las visas.

El objetivo es evitar que se otorguen permisos de inmigración a personas que, según los nuevos criterios, no puedan sostenerse económicamente una vez que lleguen a Estados Unidos. “Necesitan llegar como inmigrantes con los recursos necesarios para su subsistencia”, señaló Powell.

El periodista remarcó que el proceso permanece suspendido y que todavía no hay precisiones sobre cuándo volverán a realizarse las entrevistas. “No se sabe cuándo van a reanudar las entrevistas para estas citas, para estas visas de inmigrantes”, afirmó.

El alcance de las nuevas restricciones migratorias

La medida se diferencia de las políticas dirigidas exclusivamente contra la inmigración ilegal, ya que también afecta a quienes buscan ingresar al país por vías legales y obtener una visa para radicarse.

Powell sostuvo que la decisión representa un endurecimiento de las condiciones para la inmigración legal. “Así que no es solo una campaña y una lucha contra la inmigración ilegal, sino que también están ajustando las tuercas referidas a la inmigración legal también”, afirmó.

El alcance global de la suspensión fue señalado como un aspecto particularmente inusual de la medida. Powell aseguró: “No recuerdo los últimos años que haya ocurrido algo así”.