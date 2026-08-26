RDC: el carbón sigue dominando la generación eléctrica mundial pese al avance de las energías renovables

El carbón, lejos de quedar relegado como una fuente energética del pasado, mantiene un papel central en la generación de electricidad mundial. Desde España, el analista Marcelo Molina explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que un informe de la Agencia Internacional de Energía anticipa un aumento tanto de la producción como del consumo de carbón, en contraste con las políticas de descarbonización impulsadas especialmente en Europa.

“Va a haber una mayor producción y aumento de consumo de carbón para este año, contrariamente a todas las previsiones y a toda la estrategia, por lo menos europea, de descarbonizar la generación de energía”, señaló Molina. Entre las causas de este fenómeno mencionó la situación geopolítica y el encarecimiento del gas: “La guerra del Medio Oriente, la interrupción en algunos casos y el encarecimiento del gas, los precios que cada vez aumentan más, hacen que el carbón, que por ahora hay en abundancia, siga siendo competitivo”, explicó.

China, el principal productor de electricidad a carbón

El dato más significativo es la participación del carbón en la matriz energética mundial. “Un tercio de la energía del planeta, no estamos hablando de un país ni de Europa, de todo el planeta, es generada con carbón”, afirmó Molina.

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El especialista detalló que el gas ocupa el segundo lugar y la energía hidroeléctrica el tercero, mientras que las renovables todavía se encuentran bastante por detrás del carbón. “En tercer escalón, pero mucho más lejos, vienen las renovables, sobre todo la solar y la eólica, pero un 77% menos que lo que genera el carbón”, precisó.

China aparece como el país que más electricidad genera mediante carbón. Molina recordó que el gigante asiático había avanzado en la sustitución de esta fuente por energías limpias, pero las limitaciones de las renovables y la necesidad de garantizar el suministro mantienen al carbón como respaldo.

“Las renovables tienen el problema, como decías, solar, aparece una nube y te quedaste sin energía, la eólica se paró el viento y te quedaste sin eso”, explicó.

El carbón como respaldo frente a las crisis energéticas

Molina sostuvo que la energía nuclear presenta otras características y que el carbón conserva una ventaja decisiva: su capacidad de responder cuando aumenta la demanda. “El carbón, indudablemente, tiene algo que por algo sigue siendo la número uno”, afirmó.

También recordó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre Europa: “En Alemania, cuando comenzó la guerra de Ucrania con Rusia, sirvió para paliar todos los problemas por la falta de gas que había para generar esa energía”.

La paradoja de la transición energética queda así expuesta: mientras aumenta la inversión en tecnologías limpias y la preocupación por el calentamiento global, el carbón continúa siendo una pieza fundamental para garantizar electricidad. “Mucha IA, mucha tecnología, pero seguimos dependiendo del carbón”, concluyó Molina.