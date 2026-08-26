Norman Powell en RDC: "El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen"

El sarampión vuelve a generar preocupación en Estados Unidos por el aumento de casos y las primeras muertes asociadas al brote. Desde Estados Unidos, Norman Powell explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil que la elevada capacidad de contagio de esta enfermedad está acelerando su expansión.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, entonces apenas aparece en los casos empieza a extenderse”, señaló Powell. Según los datos que mencionó, “este año ya ha estabilizado según los centros de control de enfermedades más de 2.700 casos”.

La situación se agravó con la muerte de dos personas no vacunadas en Pensilvania. “Ayer se dio la información y hoy está en todos los comentarios de la presidencia que murieron dos personas que no habían sido vacunadas en el estado de Pensilvania”, explicó.

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Tensión política por el esquema de vacunación infantil

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se reunió con el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., en medio de la discusión sobre la política de vacunación. Powell sostuvo que el funcionario busca modificar el esquema vigente para la inmunización infantil.

“Trump hizo el anuncio de que la vacuna del sarampión se administraría de otra manera”, recordó. Actualmente, la inmunización se aplica mediante una vacuna combinada contra sarampión, paperas y rubéola, mientras que la administración Trump pretende dividirla en tres vacunas independientes.

Powell cuestionó el fundamento de esa modificación: “El gobierno de Trump quiere dividirlos en tres vacunas distintas, alegando que de esa forma causan menos efectos negativos, cosa que los datos científicos no lo confirman”.

El periodista también apuntó contra la postura del secretario de Salud: “Kennedy no está haciendo una campaña muy seria sobre las vacunas porque él mismo no cree en la vacunación”.

Según Powell, el encuentro entre Kennedy y Shapiro fue tenso. “Él le ha exigido al secretario de salud Robert Kennedy que cambie esa política que está afectando tanto al estado de Pensilvania”, afirmó.

Una nueva droga contra el cáncer de páncreas

En paralelo, Powell informó sobre la aprobación por parte de la FDA de un nuevo tratamiento para pacientes con cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos.

“Esta píldora no es para curar el cáncer realmente, pero sí para prolongar la vida de quienes tienen el cáncer de páncreas”, explicó. El tratamiento contempla dos comprimidos diarios y, según los ensayos mencionados, “han prolongado hasta 13 meses en muchos casos la vida de estos pacientes”.

Powell agregó que el tratamiento podría extender aún más la supervivencia en determinados pacientes. El principal interrogante, sin embargo, será su costo: “Los precios no se conocen, pero los científicos estiman que estaría por el orden de más de 100.000 dólares”.