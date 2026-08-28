Una argentina estaba por casarse con un estadounidense y terminó detenida por ICE en Texas

La creciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos endurece los controles y aumenta las detenciones a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y ya son varios los casos de argentinos detenidos, como el de Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años radicada en Aspen, Colorado, que lleva casi un mes detenida en Texas. A la espera de una nueva audiencia el 1° de septiembre, un juez de inmigración ya le había negado la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga.

Al vivir hace 13 años en Estados Unidos y planear casarse con su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, la personal trainer quedó en una situación migratoria compleja porque su proceso de regularización había quedado inconcluso luego de un divorcio previo, pese a haber ingresado originalmente con visa de turista.

De todas maneras, el 1° de agosto, Pavlovsky se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo de regreso a Aspen. Según contó Kosinski al medio local Aspen Daily News, agentes de civil la rodearon en la zona de embarque y la detuvieron de manera sorpresiva.

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Tras su captura, Pavlovsky fue sometida a traslados rigurosos que incluyeron su paso por centros en Miramar y Broward, antes de ser derivada al CoreCivic Laredo en Texas. Su pareja relató que Pavlovsky fue despertada durante la madrugada, esposada de muñecas, cintura y tobillos y trasladada durante varias horas hasta otro centro de detención.

Rápidamente, la causa movilizó por completo a la comunidad de Aspen, donde vecinos y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe que ya recaudó cerca de 50.000 dólares para solventar los costos de su defensa legal.

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La argentina no tiene antecedentes penales y no llevaba una vida clandestina en Estados Unidos. Por el contrario, residía desde hacía años en Aspen, trabajaba como personal trainer y tenía una relación con un ciudadano estadounidense.

Al momento de su detención, además, Pavlovsky y Kosinski estaban planeando casarse y comenzar un nuevo trámite migratorio. Según sus allegados, durante años evitó viajar a la Argentina porque temía que, al salir de Estados Unidos, las autoridades no le permitieran volver a ingresar.

Personas cercanas a Pavlovsky denunciaron las condiciones en las que permanece detenida. Según testimonios recogidos por medios de Aspen, la argentina tiene restricciones para acceder a agua embotellada, desconfía de la calidad de los alimentos y enfrenta falta de privacidad en los baños y las duchas.

El endurecimiento de los controles migratorios

El endurecimiento de la política migratoria bajo el gobierno de Donald Trump intensificó los operativos del ICE y amplió los controles sobre personas con trámites pendientes. A partir de una presencia cada vez más frecuente de agentes en aeropuertos y zonas de tránsito, abogados y defensores advierten que muchos migrantes comenzaron a evitar los vuelos para trasladarse únicamente por tierra.

Se agrega además, que, para optimizar su rastreo, la agencia sumó tecnologías de vigilancia como los simuladores de sitios celulares, unos dispositivos que imitan antenas de telefonía para ubicar teléfonos cercanos.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional aclara que estas herramientas solo miden la intensidad y dirección de la señal sin acceder al contenido de los mensajes o fotos, su uso fue fuertemente cuestionado por organizaciones civiles.

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Este marco de controles estrictos quedó expuesto recientemente con el arresto de Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que fue detenido el pasado 6 de agosto en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a viajar a Los Ángeles con su equipo.

Si bien había ingresado legalmente al país, contar con permiso de trabajo, un trámite de residencia pendiente y ausencia de antecedentes, el jugador terminó en un centro de detención del ICE hasta que una jueza de inmigración le concedió la libertad bajo una fianza de 20.000 dólares.

MV/fl