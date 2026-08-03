Una antropóloga analizó la migración masiva desde Ceuta a España y cómo se relaciona con las redes sociales

La migración volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras el cruce masivo de personas desde Marruecos hacia Ceuta, un episodio que expuso la dimensión humana y política de los movimientos migratorios. Para analizar sus causas, sus particularidades y las similitudes con otros fenómenos migratorios, “Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190)conversó con la antropóloga e internacionalista Margarita Núñez Chin, especialista en migración forzada, derechos humanos y género.

Desde la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, donde coordina el programa de asuntos migratorios, Núñez Chin analizó el fenómeno desde una perspectiva global y puso el foco en las condiciones que llevan a miles de personas a abandonar sus países de origen. En diálogo con Jorge Fontevecchia, también abordó el papel de las redes sociales, los vínculos familiares y las diferencias entre los movimientos migratorios que se producen entre África y Europa, América Latina y Estados Unidos, y otras regiones del mundo.

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Margarita Núñez Chin es antropóloga e internacionalista especializada en migración forzada, derechos humanos y género. Desde el año 2020 coordina el programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, donde impulsa estrategias de investigación aplicada, incidencia pública y política en espacios nacionales e internacionales, colaborando con organismos gubernamentales y sociedad civil para generar propuestas que protejan los derechos de las personas en movilidad.

Margarita, Fontevecchia la saluda. El tema que hoy nos convoca es el de Ceuta. Me gustaría, primero, su propio balance de lo que sucedió y está sucediendo.

Claro que sí. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés en el tema. Estos hechos que han sucedido la semana pasada en Ceuta, el cruce de entre 50.000 y 60.000 personas en aproximadamente 24 horas, creo que lo primero que hay que decir es que son unos hechos excepcionales en las tendencias migratorias que hemos observado desde el año pasado y, en particular, en este año, que van desde África hacia Europa y, en particular, hacia España. Son unos hechos excepcionales que nos ponen por delante la tragedia humana de lo que significa la migración, en términos de que evidencian que hay causantes estructurales de la migración que, frente a un detonador que podemos ahora profundizar en ello, que son redes de desinformación, provocan la salida masiva de personas que lo único que quieren, que buscan, son mejores condiciones de vida, salir de situaciones de desigualdad, de pobreza, de falta de empleo en sus países de origen, en particular en Marruecos. Finalmente, arriesgan la vida en este trayecto y esto nos tendría que llevar a dimensionar justamente cuáles son las condiciones en estos países que las personas están dispuestas a arriesgar la vida y, lamentablemente, tenemos como resultado todavía un número bastante amplio, sin confirmar, de muertes. Hay fuentes que estiman 60, hay fuentes que hablan ya de más de 90 muertes de personas que son, digamos, el rostro de esta tragedia que supone la migración, en medio de un contexto que realmente supera estos flujos migratorios, que es una crisis social y política mucho más profunda, en la que estos hechos excepcionales están siendo instrumentalizados con fines políticos específicos y particulares de diversos actores.

¿Cómo se puede comparar la presión inmigratoria desde África hacia Europa con la que Estados Unidos plantea, padece, del resto de Latinoamérica hacia Estados Unidos? ¿Hay algún punto de contacto? ¿Son incomparables? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente?

Claro que sí. Los flujos migratorios, en realidad, son globales. Son dinámicas que se producen a partir de causas estructurales profundas, de factores de atracción que se dan en diversas partes del mundo. En realidad, de hecho, la mayor parte de las personas migrantes migran hacia países del llamado Sur Global. No obstante, estos flujos migratorios que se dan desde países del Sur Global hacia el Norte Global, como sucede en África, en Marruecos, Asia, España y la Unión Europea, y como sucede desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, son flujos migratorios que comparten muchas características. En primer lugar, son migraciones que tienen un carácter forzado. Justamente, como ya lo mencionaba, son personas que se ven obligadas a salir de sus países de origen por las circunstancias que viven, que les imposibilitan acceder a condiciones de vida digna para ellas y para sus familias, que enfrentan situaciones de violencia, de persecución, de riesgo a su vida, a su integridad física y emocional en sus países de origen, y esto les obliga a salir. Esto sucede en países latinoamericanos que buscan llegar hacia Estados Unidos, lo mismo que en países africanos que buscan llegar hacia la Unión Europea y hacia España, en particular. Y también los flujos migratorios se comparten, ¿no? Hay flujos migratorios latinoamericanos que, ante las restricciones crecientes en Estados Unidos, buscan caminar hacia Europa. Y lo mismo en el sentido inverso. Hay flujos migratorios desde África que, ante las crecientes restricciones hacia países africanos en la Unión Europea, pues de manera creciente han venido llegando al continente americano y les hemos visto llegar a países latinoamericanos, muchas veces con la intención de ir hacia Estados Unidos, enfrentándose a los mismos retos que enfrentan las personas latinoamericanas que buscan ir hacia Estados Unidos o retos adicionales, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes, pero incluso entrecruzan estos dos fenómenos migratorios y estas dos realidades, a pesar de que nos separa un océano y continentes distintos.

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Margarita, usted usa el término Sur Global, en el cual China, por ejemplo, se coloca como parte de ese Sur Global y con deseo de ser líder de ese sector. Es un fenómeno del Atlántico. La inmigración, ¿tiene que ver con cuestiones de orden geográfico, de identidad geográfica o de ignorancia de nuestra parte de que no se dan en Asia en la misma proporción?

Se dan en todo el mundo, con diferentes proporciones y, justamente, un papel muy importante de lo que facilita los flujos migratorios son las redes sociales y las redes familiares e interpersonales, que generaciones de migrantes anteriores pueden ser redes de apoyo para migrantes de generaciones presentes o futuras. Entonces, en ese sentido, en Asia ocurren migraciones muy importantes, justamente de países, por ejemplo, del sudeste asiático, hacia China, hacia Japón, hacia Corea o entre países del propio sudeste asiático. Simplemente son fenómenos migratorios que acá no son tan familiares y no conocemos tanto, no son tan mediáticamente cubiertos porque, además, hay que decirlo, allá no necesariamente hay una disputa política y narrativa frente a las migraciones, como sí lo estamos viendo que sucede en América y en Europa, ¿no? Y en Europa con respecto a África. Allá generalmente hay ciertas políticas migratorias que facilitan flujos migratorios, por ejemplo, laborales, que sean temporales, como para trabajos, digamos, en agricultura, en fábricas, etcétera. Y no necesariamente hay esta animadversión política que estamos viendo ocurrir de manera creciente tanto en América como lo que ocurre entre África y Europa.

Margarita, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo del otro lado del verdadero Sur, del Sur de la Argentina hacia México. Muchas gracias.

Un saludo y gracias a ustedes.