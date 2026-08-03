Marruecos explicó la crisis migratoria de Ceuta por "factores superpuestos": bandas de trata e "información engañosa"

El Ministerio del Interior de Marruecos emitió un comunicado este domingo donde cifró en 40.000 el número de migrantes africanos que entraron a Ceuta. Esa cifra es inferior a la que maneja el gobierno español, que contabilizó más de 69.000 salidas voluntarias por el paso fronterizo.

El episodio dejó por lo menos cien personas muertas. Según algunos conteos, más de 48.000 personas regresaron a Marruecos en 48 horas. En Europa, muchos gobiernos señalaron fallas en el gobierno español.

La policía española escolta a los migrantes ilegales en su regreso a Marruecos.

El comunicado atribuye el episodio a una conjunción de “factores superpuestos”. Entre ellos, menciona “la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias legales”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno marroquí recuperó once cadáveres

En su comunicado, Rabat informó que recuperó once cadáveres en sus aguas. Uno de ellos cayó desde una zona rocosa adyacente a Ceuta y otros diez murieron ahogados mientras intentaban llegar al territorio español.

Esos cuerpos se suman a los 88 muertos que se acumulan en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta. Se cree que el número de muertos continuará en aumento en las próximas horas, a medida que se puedan recuperar más cuerpos.

En su comunicado, el ministerio marroquí afirma que el reino “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales en el ámbito de la lucha contra la migración irregular y la trata de personas”. También señaló que está verificando datos, identidades y nacionalidades de las personas que perdieron la vida.

España instaló una barrera marítima en Tarajal

España completó el despliegue de una barrera marítima flotante de 500 metros frente a la playa de Tarajal, junto a la frontera sur de Ceuta. La estructura busca impedir nuevos cruces irregulares desde Marruecos.

Crisis en Ceuta: qué es el espacio Schengen y por qué Italia no puede expulsar a España del acuerdo europeo

Efectivos de la Policía y del Ejército permanecen desplegados en distintos puntos de Ceuta. El representante del Gobierno español en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, indicó que más de mil personas recibieron atención sanitaria desde el inicio de la emergencia. La situación mejoró de forma considerable, aunque todavía resta trabajo para restablecer el funcionamiento habitual de la ciudad.

Familias aguardan noticias del otro lado de la frontera

En la ciudad marroquí de Castillejos, decenas de familias se mantuvieron aferradas a la valla. Muchas mostraban fotografías en sus teléfonos a quienes regresaban desde Ceuta. Otras buscaban entre listas de fallecidos y desaparecidos.

Familias marroquíes esperan el regreso de sus seres queridos en Castillejos, la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Karima Abenaz, ciudadana francesa residente en Ceuta con familiares en Marruecos, declaró: “Me duele profundamente que haya jóvenes muriendo en el mar. No es justo que, en el año 2026, mujeres con niños de tan solo dos meses de edad tengan que cruzar el mar solo para morir”. Añadió: “En Marruecos hay comida, hay todo lo que necesitamos. Si no tenemos un trabajo digno, deberíamos ir a la huelga y exigir nuestros derechos al Gobierno. No deberíamos morir en el mar, no está bien”.

Los familiares de los migrantes se agolpan junto a la valla a esperar noticias de sus allegados.

La Unión Europea reclamó controles coordinados

Veintidós estados miembros de la Unión Europea enviaron una carta en la que reclamaron una acción coordinada para reforzar los controles fronterizos. Italia suspendió durante un mes el régimen de libre circulación del espacio Schengen con España.

Migrantes regresan a Marruecos desde la playa de El Tarajal, en Ceuta.

El gobierno español rechazó las versiones que atribuían la llegada masiva de migrantes a su política de regularización de personas indocumentadas. Sostuvo que quienes ingresen de forma irregular a Ceuta no podrán viajar a la España peninsular ni al resto del espacio Schengen, el área de libre circulación de personas que elimina los controles fronterizos entre la mayoría de los países de la Unión Europea.

MB/fl