Crisis en Ceuta: qué es el espacio Schengen y por qué Italia no puede expulsar a España del acuerdo europeo

La escalada migratoria en Ceuta desató un choque político en la Unión Europea durante los últimos días, dejando al descubierto las grietas estructurales en el manejo de las fronteras exteriores del bloque. El masivo cruce de migrantes hacia territorio español obligó a las autoridades del continente a poner bajo la lupa la eficiencia de los acuerdos de libre circulación.

Frente a la gravedad de la situación, la primer ministro italiana, Giorgia Meloni propuso expulsar a España del espacio Schengen, un acuerdo firmado en 1985. Sin embargo, el esquema jurídico de los acuerdos comunitarios descarta cualquier posibilidad legal de apartar a un Estado miembro del acuerdo sin fronteras interiores.

Dos muertos tras el choque de dos helicópteros que combatían incendios en Grecia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy, la zona Schengen abarca a 29 países, combinando a la gran mayoría de los socios del bloque comunitario junto a naciones asociadas como Noruega, Suiza e Islandia. El acuerdo es un espacio de libre tránsito que suprimió las aduanas internas entre las naciones participantes.

La vigencia del área implica que los ciudadanos pueden desplazarse sin controles de pasaporte en los limites interiores, desplazando las exigencias de vigilancia hacia la periferia geográfica del continente. De este modo, España, Italia y Grecia conforman la primer línea defensiva y migratoria del sistema europeo.

Giorgia Meloni propuso expulsar a España del espacio Schengen

Pese a que España forma parte del pacto europeo desde 1991, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, ubicadas en África, poseen un régimen de exención parcial contemplado en la Declaración Final del Acta de Adhesión. Este mecanismo habilita controles documentales específicos para los residentes marroquíes de las provincias limítrofes que ingresan sin visado.

Los límites del Código Schengen

El detonante político de la crisis emergió tras el planteó de Italia al acusar a Madrid de pasividad institucional ante el incremento de los arribos. Las duras críticas desde Roma amagaron con elevar pedidos de expulsión dentro de los órganos del Consejo Europeo.

No obstante, la legislación europea no prevé en ningún articulado la expulsión forzada o unánime de una nación firmante del acervo común. El Código de Fronteras Schengen carece de mecanismos jurídicos sancionatorios que permitan suspender la pertenencia de un Estado socio.

Lula, eterno: "Seré candidato otra vez, tengo 80 años, pero siento la energía de cuando tenía 30"

Esta restricción legal invalidad cualquier intento de aislamiento normativo contra el gobierno de Pedro Sánchez. La imposibilidad de expulsar a un socio se basa en los principio de cooperación y solidaridad vinculante.

En paralelo a la contienda verbal, el impacto práctico de la crisis repercute directamente en la movilidad ciudadana de la península ibérica y el resto de Europa. La reimposición de controles fronterizos internos genera demoras operativas en el transporte terrestre y aéreo.

El cierre del pasos o el endurecimiento de las revisiones aduaneras amenaza con paralizar sectores claves como la logística pesada, el comercio fronterizo y la circulación de trabajadores migratorios.

BGD