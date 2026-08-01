Milei habló por primera vez sobre la crisis en Ceuta y aseguró que "el final del socialismo se acerca"

El presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, el enclave español en el norte de África, tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos. Lo hizo este sábado a través de su cuenta de X, donde compartió un video que muestra a civiles persiguiendo a personas migrantes para entregarlas a la policía.

"Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... ÁNIMO ESPAÑA", escribió el mandatario argentino al difundir la publicación.

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El mensaje estuvo acompañado por un repost de un video publicado por otra cuenta de X, cuya descripción afirmaba: "Los locales españoles en Ceuta están persiguiendo a los ilegales y sujetándolos para que la policía los deporte. ¿Está España finalmente diciendo basta ya?".

En las imágenes se observa a varios vecinos reduciendo a personas migrantes en la vía pública mientras agentes de seguridad intervienen para detenerlas.

El contexto de la crisis en Ceuta

La publicación de Milei se produjo en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en la historia reciente de Ceuta.

Desde el jueves, más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español por distintos pasos fronterizos, en un episodio que desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.

La emergencia dejó decenas de muertos entre quienes intentaban llegar a territorio español y obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a desplegar un amplio operativo de seguridad para contener la situación y acelerar las devoluciones hacia Marruecos.

Según datos oficiales difundidos por las autoridades españolas, más de 37.000 migrantes ya fueron retornados, mientras continúan las tareas de identificación y asistencia humanitaria para quienes permanecen en la ciudad.

Una crisis con impacto internacional

La situación en Ceuta también derivó en fuertes repercusiones diplomáticas dentro de Europa.

Varios gobiernos cuestionaron la gestión española de la crisis migratoria, mientras el Ejecutivo de Sánchez solicitó una reunión urgente de ministros del Interior de la Unión Europea para coordinar una respuesta conjunta.

En paralelo, el mandatario español quedó en el centro de una nueva polémica luego de publicar en sus redes sociales una lista con sus canciones favoritas para el verano, una publicación que recibió miles de críticas por coincidir con el momento más delicado de la crisis migratoria.

El mensaje de Milei se suma ahora al debate internacional sobre la situación en Ceuta y representa la primera referencia pública del Presidente argentino al conflicto que mantiene en alerta a España y a la Unión Europea

LB/AF