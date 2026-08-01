Claves de una avalancha inédita por mar

La tragedia en las costas de Ceuta representa uno de los episodios más críticos vividos en la frontera sur de Europa. Más allá del evidente drama humanitario, el hecho de que este pico migratorio de dimensiones inéditas ocurre en este momento se debe a un complejo cruce de factores jurídicos, coyuntura política española y estrategia geopolítica de la monarquía de Mohamed VI en Marruecos.

Fallo judicial. Uno de los desencadenantes fue la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español el pasado 8 de julio, que supuso un giro interpretativo clave al determinar que el procedimiento de “devolución en caliente” de los migrantes —la expulsión ejecutada de forma inmediata sin tramitar un expediente administrativo— no resulta aplicable a las entradas por vía marítima.

El Alto Tribunal precisó que esta figura de retorno exprés solo es legal si la persona rebasa “los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas” en el perímetro terrestre. Sin embargo, no aplica para quienes bordean los espigones nadando, como en esta ocasión

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Las mafias dedicadas al tráfico de personas habrían hecho una “lectura interesada” y manipulada de esa sentencia para promocionar la travesía a nado hacia Ceuta, extendiendo la falsa promesa de que llegar por mar garantiza la imposibilidad de una expulsión automática y asegura la permanencia en suelo español.

Marruecos. El elemento geopolítico tiene que ver con la permisividad o el relajamiento de la custodia fronteriza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Se trata de una histórica herramienta de presión diplomática en momentos de tensión o negociación con Madrid.

Desde su independencia en 1956, Marruecos reclama la soberanía sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una pretensión rechazada taxativamente por España. El uso del flujo migratorio como palanca negociadora vuelve a situarse en el centro del debate, evidenciando que el control de la frontera sur responde con frecuencia a la temperatura de las relaciones bilaterales.

Política migratoria. El tercer elemento tiene que ver con la política interior española. La reciente propuesta de regularización de migrantes anunciada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez podría haber generado expectativas favorables, incentivando la llegada antes de que concluyan los trámites del plan.