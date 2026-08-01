Entre la diplomacia y el ladrillo: el imperio global de Jared Kushner

El paso de Jared Kushner por la diplomacia estadounidense dejó una profunda huella en su portafolio de negocios. Tras desempeñarse como asesor principal de su suegro, Donald Trump, el empresario neoyorquino fundó en 2021 la firma de capital privado Affinity Partners, una plataforma que ha canalizado miles de millones de dólares procedentes de fondos soberanos del Golfo Pérsico hacia ambiciosos y polémicos proyectos inmobiliarios a escala internacional.

El motor financiero de Kushner se consolidó con una inyección de 2.000 millones de dólares lFondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, gestionado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. A este capital se sumaron aportes significativas de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, elevando la cartera gestionada por la firma a más de 4.800 millones de dólares.

Esta estructura de financiamiento ha generado continuas críticas éticas de analistas y políticos por el aprovechamiento del capital político acumulado durante su etapa gubernamental.

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La controversia en Albania. Uno de los focos de mayor tensión se sitúa en la costa del Adriático. En Albania, Affinity Partners lidera un megacomplejo turístico de lujo valorado en más de 1.400 millones de euros en la isla de Sazan y la laguna de Zvërnec, una zona adyacente al delta protegido de Vjosa-Narta.

Respaldado por el gobierno del primer ministro Edi Rama, el plan contempla hoteles de ultra lujo y villas privadas. Sin embargo, también desencadenó masivas protestas ecologistas y civiles, bautizadas como la “revolución de los flamencos”, que denuncian la destrucción de ecosistemas frágiles y la flexibilización de leyes ambientales hechas a medida para el inversionista.

Visión inmobiliaria sobre Gaza.

Las ambiciones comerciales de Kushner alcanzaron repercusión mediática global tras sus polémicas declaraciones sobre la Franja de Gaza.

Durante una intervención académica en Harvard, Kushner sugirió que el litoral de Gaza poseía un valor inmobiliario “muy valioso” y planteó la posibilidad de desplazar a la población civil hacia el desierto para desarrollar la zona costera, reduciendo una crisis geopolítica a una oportunidad de desarrollo urbanístico.

Serbia. En los Balcanes, Affinity propuso transformar el emblemático complejo del Estado Mayor del Ejército yugoslavo en Belgrado —destruido por la OTAN en 1999— en un centro de lujo.

No obstante, tras intensas protestas ciudadanas por la pérdida del patrimonio histórico e investigaciones judiciales por presunta corrupción que implicaron a ministros locales, la firma optó por retirar su propuesta para el sitio a finales de 2025.