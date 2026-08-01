Italia suspende la libre circulación con España

La masiva ola de inmigrantes de Marruecos que llegaron al enclave español de Ceuta provocó este viernes una crisis en la Unión Europea hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España.

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria, empezando por el gobierno de la italiana Georgia Meloni, que anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.

“La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa”, escribió en X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

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El Ministerio del Interior italiano explicó que si bien se cerraron los puntos de entrada marítimos y aéreos, esto no tendrá impacto en los viajes de los españoles y europeos hacia Italia. Los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España serán “específicos” y solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen de España, puntualizó. Agregó que la medida durará al menos un mes.

España se indignó con la medida italiana. “La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada” porque la mayoría de los migrantes que entraron al enclave español de Ceuta han regresado a Marruecos, afirmó el ministro español de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

“No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía”, agregó, para rematar contra el gobierno de Meloni: “Basta de confusión interesada”.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar la frontera con España. Desde el viernes “los refuerzos se triplican, con 184 policías movilizados y una vigilancia por dron reforzada”, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez. “A partir de mañana se quintuplicarán llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes además de los efectivos habitualmente movilizados”, detalló. “Los medios de vigilancia aérea también se reforzarán”, así como las patrullas en los trenes, remarcó.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, defendió a España y cargó contra Marruecos. En un comunicado, afirmó que acogía con satisfacción “la intención de España de no permitir la entrada de inmigrantes ilegales al continente europeo” y agregó: “Esperamos que Marruecos reciba de vuelta a los inmigrantes ilegales de inmediato”.

Estados Unidos, por su parte, aprovechó la crisis para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. “Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa”, acusó la Secretaría de Estado.

Previamente, el presidente Donald Trump había calificado el incidente migratorio de “terrible”. Además, en un intento por sacar partido de la crisis, y en referencia a las elecciones de noviembre, apuntó: “Recuerden estas imágenes. Si los demócratas llegan al poder, no vamos a vivir muy bien”.

Pedro Sánchez salió al cruce de las críticas de sus socios de la Unión Europea. ““No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, escribió en X, en un mensaje en el que recordaba que hay otros puntos en la región por donde entran inmigrantes de manera ilegal.