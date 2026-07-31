Tragedia en Ceuta: 57 muertos por la irrupción masiva de migrantes

La llegada masiva entre jueves y viernes de 60.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, no sólo provocó una “emergencia humanitaria”, también causó una tragedia de enormes proporciones con la muerte de al menos 57 personas.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África. Por eso muchos buscan acceder a ese territorio para luego cruzar al continente.

El drama comenzó en el mediodía del jueves, cuando una masa de migrantes accedió por mar al sur de Ceuta, nadando con la ayuda de salvavidas y neumáticos, mientras agentes de la Guardia Civil española observaban impotentes. Y continuó durante la madrugada del viernes. La gran mayoría de ellos tuvieron que retornar a Marruecos ante la presión de la policía española.

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Se trata del mayor ingreso de personas a esa ciudad autónoma desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron estos dos días celebrando haber llegado y dándole las gracias a España, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!”. En la playa quedaban los flotadores y la ropa abandonada por las personas que habían llegado a nado.

Las imágenes de las cadenas locales mostrando a decenas de hombres y mujeres saliendo del mar, muchos de ellos adolescentes, se viralizaron rápidamente. “Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas.

El pequeño territorio, de 18 km cuadrados y con 84.000 habitantes, se vio desbordado por el arribo de 60.000 personas que reclamaban atención y alimentos. Según las autoridades, 60 migrantes tuvieron que ser atendidos por el servicio sanitario debido a lesiones como fracturas, heridas abiertas, cortes y quemaduras por rozamiento.

Avalancha fatal y regreso. El balance es trágico. Hasta anoche fueron recuperados 57 cadáveres en el lado español, aunque las tareas de búsqueda continúan. Muchos de ellos murieron ahogados al quedar entre las olas y las grandes piedras de la costa.

Ante el fuerte despliegue de seguridad español, y la frustración por no poder quedarse como refugiados, la gran mayoría regresó a Marruecos. La policía en el centro de Ceuta se encargaba de dirigir a los migrantes hacia la frontera para que cruzaran. El gobierno estimó en 50.000 la cantidad de personas que volvió a su país.

Las autoridades españolas aseguran que la entrada masiva ha sido contenida, aunque Ceuta sigue afrontando la atención de los migrantes que permanecen en la ciudad, especialmente de los menores.

Todos los comercios permanecían cerrados este viernes en Ceuta, agudizando la crisis de la población.La Confederación de Empresarios de Ceuta aconsejó a los negocios y establecimientos comerciales que permanezcan cerrados “hasta que se garantice la seguridad”.

Miguel Ángel Campaña, un barrendero municipal en Ceuta que seguía haciendo su tarea, contó que los residentes temían que los migrantes intentaran entrar en las viviendas “pidiendo agua y otras cosas”.

Algunos migrantes paraban los vehículos en las avenidas para pedir comida, dinero o utilizar un celular con el que llamar a sus familiares

Mohamed, un taxista residente en Ceuta, explicó que creía que muchos de los migrantes estaban decidiendo volver a Marruecos porque habían esperado encontrar mejores condiciones en el enclave español. “Pensaban que iban a encontrar otra situación aquí y han chocado con la realidad. Se volvían porque no tenían comida”, comentó.

“Aquí no hay nada. Aquí nosotros, los que somos de aquí, nos está costando sobrevivir”, aseguró Mohamed, y señaló que él y sus vecinos habían permanecido despiertos durante la noche para protegerse de los posibles robos.

La crisis obligó al gobierno a realizar un despliegue inédito, mientras enfrenta las críticas de sus socios de la Unión Europea.