Hamas acepta un acuerdo para su desarme en Gaza

Hamas anunció que entregará sus armas para cumplir con la segunda fase del acuerdo firmado en octubre de 2025 y que busca poner fin a la guerra con Israel. En un comunicado, el movimiento islámista sostuvo que la entrega de su armamento pesado estará condicionada a que Israel retire sus fuerzas militares de Gaza y ponga fin a “toda forma de agresión”, algo que fue calificado como un “requisito fundamental” para avanzar con el acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el entendieminto y lo definió como “un acuerdo HISTÓRICO” y “un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”, en su red social Truth Social.

Si bien, Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, una fuente política israelí dijo a la prensa que el entendimiento no resolvía “satisfactoriamente” las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza.

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También indicó que esta cuestión no fue tratada durante la reunión que mantuvieron esta semana en la Casa Blanca el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense.

Aunque, Trump garantizó que su socio en medio oriente cumplirá con su parte: “Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy satisfecho. Israel nos ayudó y se han portado muy bien (...) ¿Habrá altibajos? Es una situación muy compleja allí”, señaló el republicano.

“El acuerdo contiene una disposición clara que estipula que Israel debe comprometerse a respetar y cumplir con sus obligaciones. Si Israel no aplica el acuerdo, nosotros tampoco lo haremos”, advirtió el negociador de Hamas.

El acuerdo. El desarme de Hamas fue descripto por Donald Trump como una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

Se trata del inicio de la segunda fase del alto el fuego acordado en octubre de 2025 entre Israel y Hamas tras dos años de guerra.

La primera fase, que concluyó en enero, permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes que permanecían en Gaza tras ser secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. A cambio, el gobierno israelí liberó a palestinos que mantenía detenidos.

Según Hamas, esta segunda etapa prevé “la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza”, y al despliegue de una fuerza internacional en el territorio.

El Board of Peace, una institución creada en enero por Trump, desempeña un papel central en la aplicación del acuerdo, instituyendo el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo de tecnócratas palestinos que se encargaran de gestionar la reconstrucción del enclave. Además este organismo será la única entidad autorizada a realizar el inventario y almacenar las armas que Hamas deponga.

Se espera que tras la retirada israelí, una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), reúna a tropas multinacionales, que colaborarán posteriormente “con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza”, según añadió Trump.

El NCAG “iniciará pronto una transición gradual hacia el ejercicio de la autoridad plena y total, con el respaldo de la Fuerza Internacional de Estabilización”, afirmó el Consejo de Paz tras el anuncio del pacto.

Hamas ha indicado que se acordará un calendario para la ejecución del acuerdo y que discutirá con los países que ofician de mediadores: EE.UU., Egipto, Catar y Turquía. Aunque no hay una fecha exacta, se prevé una reunión dentro de las próximas semanas en El Cairo.

Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza por el Board of Peace, sostuvo en X que el retiro de las fuerzas israelíes debe avanzar “en paralelo” con el desmantelamiento del armamento.

Gaza continúa bajo los ataques de Israel y desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025, son al menos 1.214 los palestinos han muerto según el Ministerio de Salud gazatí.