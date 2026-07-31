Marco Rubio calificó a la Corte Penal Internacional de “organización ilegítima”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) como una “organización internacional ilegítima” y cuestionó que el tribunal con sede en La Haya pretenda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte de su Estatuto. Además, celebró que algunos gobiernos hayan decidido retirarse del organismo, entre ellos Venezuela.

Durante una reunión del gabinete encabezada por el presidente Donald Trump en Camp David, Rubio afirmó que la CPI perdió legitimidad al sostener que puede investigar y procesar a personas de Estados no adheridos al tribunal. Según el funcionario, esa postura podría alcanzar incluso a militares, dirigentes políticos y otros ciudadanos estadounidenses.

La guerra de Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional

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“Se han vuelto ilegítimos porque afirman que, incluso si no eres miembro de la corte, pueden perseguirte”, expresó Rubio. En ese sentido, aseguró que la administración de Trump puso en marcha una estrategia para limitar el accionar del organismo internacional.

Las declaraciones se producen en medio de las críticas que Washington mantiene desde hace años contra la Corte Penal Internacional por sus investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses y de otros países que no reconocen su jurisdicción. La reciente decisión de Venezuela de retirarse del tribunal fue presentada por Rubio como un ejemplo del creciente rechazo hacia la institución.

Rubio destacó los avances diplomáticos en Medio Oriente

Durante su intervención, el secretario de Estado también destacó los acuerdos alcanzados en Medio Oriente bajo la gestión de Donald Trump. En particular, valoró el entendimiento entre Líbano e Israel, al señalar que representa el primer diálogo oficial entre ambos gobiernos en casi tres décadas.

Rubio atribuyó ese acercamiento al liderazgo del mandatario estadounidense y sostuvo que, si bien todavía quedan desafíos para consolidar la paz, se trata de un avance significativo en la región.

Además, elogió el reciente acuerdo de desarme anunciado entre Hamás y otras facciones palestinas de la Franja de Gaza. El funcionario afirmó que el entendimiento constituye un paso importante para la estabilidad regional y aseguró que muchos analistas consideraban que un pacto de esas características era improbable.

LB