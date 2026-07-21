Estados Unidos advierte a Daniel Ortega que no aceptará la eliminación de las elecciones en Nicaragua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes que la administración republicana no se quedará "de brazos cruzados" tras el anuncio del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua no tendrá elecciones.

El dictador centroamericano advirtió este domingo en el 47 aniversario de la revolución sandinista que "en Nicaragua no volverá a haber elecciones" en las que "partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)" puedan tomar el poder.

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Ortega, un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, realizó el anuncio en momentos en que grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión estadounidense lograse unos comicios libres.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2027.

De esta forma, el presidente Donald Trump y la comunidad internacional "no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", advirtió Rubio en su cuenta privada de X. "Abolir" las elecciones "demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", añadió.

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En los últimos comicios, celebrados en noviembre de 2021 tras el encarcelamiento de opositores con posibilidad de disputar la presidencia, Ortega ganó ampliamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), exguerrilla que en julio de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza.

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Su anuncio también fue rechazado por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien sostuvo que "el régimen abandonó la democracia", y por el gobierno de Costa Rica, que llamó a consultas a su embajador en Managua.

Por su parte, Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y expreso político, despojado de su nacionalidad, declaró: "Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país".