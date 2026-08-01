El efecto Mundial impactó negativamente en la imagen de Milei

Con el pronunciamiento de la Selección Nacional sobre Malvinas en el foco y centro de la agenda, la coyuntura pos Mundial de fútbol 2026 dejó al presidente en “off side” respecto a los temas que movilizaron a los argentinos en la última semana de ese mega evento, lo cual explica que al cierre de julio se registren los peores indicadores para el gobierno nacional en la serie histórica de variables clave. Según la última encuesta realizada a nivel país por Consultora Delfos, la imagen positiva de la gestión cayó al 18%, vs una negativa del 74%, de lo que resulta un saldo desfavorable de 57 puntos porcentuales (pp). Dado que la calificación regular se mantuvo relativamente estable, la variación intermensual indica una transferencia lineal de 6 puntos de la positiva hacia la negativa.

En cuanto a la aprobación, cedió del 28% al 22%, frente un 75% de desaprobación, de lo que resulta un saldo desfavorable de 53 pp. Así, en ambas variables clave (imagen y aprobación), julio cerró con pisos de positividad y picos de negatividad en el evolutivo.

La más reciente medición a nivel país de trespuntozero confirmó el impacto negativo para un oficialismo que quedó a contramano del clima de opinión generado en la semana de cierre del Mundial: casi 83% de los argentinos se mostraron de acuerdo con el gesto de la Selección de desplegar una bandera con el reclamo de soberanía de las islas Malvinas, vs casi 17% de desacuerdo. Antes de esa demostración, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se había pronunciado en sentido contrario a cualquier exhibición en ese sentido, sobreactuando un protocolo que, en rigor, nunca se puso en consideración como tal.

Esa advertencia a contramano del sentimiento popular sobre Malvinas, junto con el antecedente de un Javier Milei que se confesó admirador de Margaret Tatcher, completaron el combo que dejó al oficialismo en una posición de notoria incomodidad luego de la victoria de la Selección Nacional ante Inglaterra y la derivación malvinense: apenas 29,4% calificó positivamente la reacción del presidente ante el gesto de los jugadores, vs 56,5% que la calificó de manera negativa, según el mismo informe.

Con apenas matices en la forma de medir el tema, la última encuesta nacional de Pulso Social también arrojó un abrumador apoyo a la actitud del plantel al mostrar la bandera con la leyenda de Malvinas: 66%, es decir, 2 de cada 3 argentinos; apenas 8% opinó que no debieron mostrarla, mientras que 26% comparte la causa, pero no el lugar elegido para esa manifestación.

Finalmente, el monitoreo de menciones en redes sociales realizado por Reporte Digital confirmó el impacto desfavorable para Milei: “Malvinas volvió a la agenda sin que nadie la convocara. El gesto de los jugadores contrastó con la posición oficial y expuso la interna Milei-Villarruel ante millones. El Gobierno quedó respondiendo un tema que no eligió”, amplió el informe. En síntesis, las recientes mediciones coinciden en un punto: el “efecto Mundial” dejó al presidente en off-side, a contramano del clima de opinión dominante.

*analista de opinión pública y mercado