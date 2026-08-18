Crisis migratoria en Ceuta: crece la tensión por los menores y el regreso a Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta lleva 19 días y continúa sin una solución definitiva. Según explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Marcelo Molina, “todos los días agrega una capa más, es como una gran cebolla donde todos los días tenemos una novedad, una instancia nueva, un enfrentamiento nuevo y un frente nuevo que se abre”.

Uno de los principales focos de conflicto es el futuro de los menores migrantes. La Comisión Europea respaldó el retorno de menores no acompañados desde Ceuta hacia Marruecos, una decisión que abrió un fuerte debate en España. “Hasta ahora se decía que la ley no permitía esas devoluciones, ahora la Comisión Europea está diciendo que sí”, explicó Molina.

Menores migrantes y una situación límite en Ceuta

La cifra oficial de menores alojados en Ceuta llegó, según el entrevistado, a 2.168. A la par, aumentaron las denuncias por delitos y las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento. “Al mismo ritmo que sube el número de menores, suben las denuncias. Ya hay 19 violaciones registradas, certificadas y denunciadas en la policía”, señaló.

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Molina también describió las condiciones que enfrentan quienes permanecen en las playas y otros espacios improvisados: “No tienen agua, no tienen alimento, no tienen dónde hacer sus necesidades”. El gobierno español anunció la construcción de carpas para albergar a unas 1.500 personas, aunque la capacidad resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

El papel de Marruecos y la incertidumbre sobre el futuro

La frontera también quedó atravesada por el accionar de Marruecos. Durante el fin de semana, las autoridades marroquíes reforzaron la seguridad y unos 300 migrantes fueron detenidos, mientras medios españoles fueron expulsados de la zona fronteriza.

Para Molina, esto genera una incógnita central: “La duda que hoy surge en España es si la frontera se va a mover y la va a controlar a la usanza de como Marruecos quiera”. Y resumió: “Cuando Marruecos quiere, la gente entra. Cuando Marruecos quiere, la gente no entra”.

El eventual retorno de los menores plantea además un problema complejo: muchos carecen de documentación o filiación comprobable y deben contar con familiares o tutores que los reciban. “Es muy difícil. Es una cosa muy difícil”, concluyó Molina, quien advirtió que Ceuta cuenta con espacio para apenas unos 30 menores frente a los más de 2.000 que actualmente permanecen allí.