RDC: Estados Unidos busca asegurarse el acceso a 17 campos petroleros de Venezuela por hasta 100 años

Estados Unidos analiza distintas alternativas para asegurarse el acceso a 17 campos petroleros de Venezuela, que serían desarrollados por compañías norteamericanas. El posible acuerdo contempla incluso un esquema de arrendamiento de hasta 100 años, según versiones citadas durante Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La propuesta abre interrogantes sobre la legalidad y las consecuencias políticas de un contrato de semejante duración. En el programa participaron el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell y el corresponsal de Francia Juan Luis Francia, quienes analizaron el interés de Washington por las reservas petroleras venezolanas y las condiciones de la negociación.

Estados Unidos busca asegurarse el acceso al petróleo venezolano

Durante el segmento se señaló que la intención de Estados Unidos sería garantizar a largo plazo el acceso a los recursos petroleros venezolanos mediante el desarrollo de distintos campos por parte de compañías estadounidenses. Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece un arrendamiento que podría extenderse durante un siglo.

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Norman Powell destacó la dimensión de las reservas venezolanas y el potencial que tendría para Washington concretar un acuerdo de estas características. También señaló que varias de las instalaciones petroleras se encuentran semiabandonadas o deterioradas, por lo que una mayor inversión privada podría permitir recuperar la producción.

En ese sentido, sostuvo que "muchas de esas instalaciones petroleras están semiabandonadas o deterioradas, y justamente la inversión privada permitiría que se reactive la producción petrolera de manera normal en esos pozos".

Las dudas sobre un contrato por 100 años

El eventual arrendamiento plantea además un interrogante sobre la posibilidad de que un gobierno venezolano pueda comprometer los recursos del país durante un período tan extenso. La discusión adquiere especial relevancia por el escenario político que atraviesa Venezuela.

Durante el programa se planteó si un gobierno considerado "cautivo" puede negociar un acuerdo de estas características y cuáles serían sus implicancias para el futuro del país. El plazo de hasta 100 años aparece así como uno de los principales puntos de controversia.

La presión de Washington y el petróleo venezolano

Juan Luis Francia puso el foco en la presión ejercida sobre Venezuela y en las declaraciones realizadas por Donald Trump respecto de los recursos petroleros del país.

Según señaló el corresponsal, Trump afirmó en distintas oportunidades que el petróleo venezolano obtenido actualmente por Estados Unidos permitió financiar su intervención militar en Irán. Francia sostuvo que el mandatario estadounidense se refirió públicamente a los recursos venezolanos como si estuvieran bajo control directo de Washington.

En ese contexto, afirmó que "hay una enorme presión" y agregó que Trump ha señalado reiteradamente que "los recursos petroleros de los venezolanos en este momento están apropiados directamente por Estados Unidos".