El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, advirtió este viernes que la inflación de Estados Unidos todavía se encuentra demasiado por encima del objetivo del banco central y sostuvo que, si la tendencia subyacente no muestra una mejora suficiente, las autoridades monetarias todavía tienen trabajo por hacer.

El presidente de la Reserva Federal de Kansas City dice que la política monetaria aún no es restrictiva

Las declaraciones se dieron durante su primer discurso como titular de la Fed en el tradicional simposio anual de Jackson Hole, uno de los encuentros económicos más importantes del calendario internacional, que reúne a banqueros centrales, funcionarios y economistas de distintas partes del mundo, que este año no contó con la participación ni de Christine Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo (BCE), ni de Kazuo Ueda, del Banco de Japón..

Una inflación que preocupa y una economía que camina

Warsh se mostró preocupado por la evolución de la inflación en Estados Unidos y señaló que el ritmo de suba de los precios no está desacelerando de manera significativa.

“Aunque los datos de inflación del PCE (gastos de consumo personal) y el IPC (índice de precios al consumidor) del verano son mejores de lo esperado, no nos permiten concluir que las tendencias de fondo hayan mejorado de manera significativa”, aseguró Warsh durante su primer discurso en Jackson Hole como presidente de la Reserva Federal.

En julio, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE por sus cifras en ingles), el indicador de inflación que sigue de cerca la Fed, registró una suba del 3,7% interanual, mientras que el IPC alcanzó el 3,4% interanual.

En este sentido, Warsh reiteró que la prioridad de la política monetaria sigue siendo llevar la inflación hacia el objetivo del 2% interanual, una meta que calificó como firme e inamovible.

“Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer”, planteó.

Estas declaraciones de Warsh se dan a semanas de una nueva reunión de la Reserva Federal para decidir respecto a la política monetaria. La reunión, prevista para el 15 y 16 de septiembre, será la siguiente a la realizada a finales de julio, donde se mantuvieron las tasas de interés sin cambios en el rango de 3,50% - 3,75%.

Respecto a la marcha de la economía, el presidente de la Fed mencionó que se siente sumamente sorprendido por la performance del sistema económico. "Me impresiona el desempeño general de la economía, que parece haberse fortalecido", declaró, citando indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el gasto de los consumidores, además de la fuerte inversión en equipos e infraestructura de inteligencia artificial.

En cuanto al mercado laboral, el presidente de la Fed afirmó que el país “está bien” en ese frente. El desempleo se mantuvo relativamente estable en el último año, en torno al 4,1%, un nivel que Warsh consideró “consistente con el pleno empleo”, pese a las oscilaciones en la creación de empleos, atribuidas principalmente a cambios demográficos por el envejecimiento de la población y la menor inmigración neta.

El impacto que podría tener en la Argentina

La señal de Kevin Warsh puede tener impacto más allá de Estados Unidos, especialmente sobre los mercados emergentes y, dentro de ellos, sobre la Argentina. Un escenario de tasas de interés estadounidenses más altas durante más tiempo tiende a fortalecer al dólar y a reducir el atractivo de activos considerados de mayor riesgo.

Para la Argentina, uno de los principales canales de transmisión es el carry trade. La estrategia consiste en posicionarse en activos en pesos que ofrecen rendimientos elevados, con la expectativa de que la ganancia obtenida supere una eventual suba del dólar. Pero si las tasas de Estados Unidos permanecen altas o incluso aumentan, esa ecuación puede deteriorarse y generar incentivos para desarmar posiciones en moneda local.

En ese contexto, una postura más restrictiva de la Fed podría presionar sobre los bonos argentinos, elevar el costo de financiamiento y complicar el proceso de reducción del riesgo país.

De hecho, el escenario que plantea VT Markets es que, si persiste una postura hawkish por parte de la Reserva Federal, el riesgo país argentino podría volver a ubicarse por encima de la zona de 500-550 puntos básicos, en un contexto de menor apetito global por los activos emergentes.

FN