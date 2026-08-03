Warsh plantea reconsiderar frecuencia y calendario de reuniones de política monetaria de la Fed

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, planteó la posibilidad de modificar la frecuencia de las reuniones periódicas del banco central de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.

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Una de las ideas que Warsh puso sobre la mesa consiste en que los responsables de la política monetaria se reúnan seis veces al año para decidir sobre la tasa de interés y otros asuntos de política monetaria, y celebren dos reuniones adicionales dedicadas al análisis de un tema económico de fondo, indicó una de las fuentes. Aún no se ha tomado una decisión.

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El presidente de la Fed abrió el debate sobre una eventual revisión del calendario durante la reunión de la semana pasada del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), señalaron las fuentes.

El FOMC, integrado por 12 miembros, se reúne actualmente ocho veces al año en Washington para fijar la tasa de interés, una práctica vigente desde comienzos de la década de 1980. Reducir el número de reuniones de política monetaria representaría un cambio importante en el funcionamiento del banco central.

Según una de las fuentes, la discusión de la semana pasada también se centró en si el calendario de decisiones de política monetaria puede alinearse mejor con la publicación de datos económicos relevantes y otra información clave, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones.

Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios. La discusión fue reportada previamente por The New York Times.

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La revisión del calendario refleja cómo Warsh, quien asumió la presidencia de la Fed en mayo tras ser nominado por el presidente Donald Trump, evalúa cambios en el enfoque del banco central respecto de la formulación de la política monetaria y el uso de los datos.

Warsh también ha planteado reducir el número de conferencias de prensa y acortar de forma significativa el comunicado que la Fed publica tras cada reunión. Además, anunció la creación de cinco grupos de trabajo para evaluar posibles cambios en áreas que van desde la comunicación del banco central hasta la gestión de su balance.

Calendario de reuniones

El FOMC ya tiene programadas las reuniones para el resto de 2026 —en septiembre, octubre y diciembre— y para 2027. “Cada fecha de reunión es provisional hasta que se confirme en la reunión inmediatamente anterior”, señala el sitio web de la Fed, una advertencia que existía antes de la llegada de Warsh a la presidencia.

Según las normas de funcionamiento del FOMC, el comité debe reunirse al menos cuatro veces al año en Washington.

“Las reuniones se celebrarán por convocatoria del presidente de la Junta de Gobernadores o a petición de cualquiera de los tres miembros del Comité”, establecen esas normas.

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La Fed también ha convocado reuniones extraordinarias en períodos de turbulencia económica y financiera, como al inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

El comité encargado de fijar la tasa de interés está compuesto por 12 integrantes: los siete miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed en Washington, incluido Warsh; el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que actúa como vicepresidente del FOMC; y cuatro de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed, que rotan anualmente como miembros con derecho a voto.

Warsh ya había propuesto cambios en los calendarios de reuniones de bancos centrales.

En 2014 elaboró una revisión sobre las prácticas de transparencia y los procedimientos del Banco de Inglaterra, conocida como la Warsh Review, que derivó en la reducción de sus reuniones anuales de 12 a ocho.

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Por su parte, el Banco Central Europeo redujo en 2015 la frecuencia de sus reuniones de política monetaria a una cada seis semanas, reemplazando el esquema previo de reuniones el primer jueves hábil de cada mes.

GZ