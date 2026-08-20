RDC: la deuda de Estados Unidos superó los US$40 billones y ya representa el 124% del PBI

La deuda soberana de Estados Unidos superó los US$40 billones y alcanzó un nivel equivalente al 124% del Producto Bruto Interno (PBI). El crecimiento de las obligaciones se produjo en un contexto de mayor gasto público y fuertes rebajas impositivas durante el segundo mandato de Donald Trump.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, se analizó cómo el incremento de la deuda no queda limitado a las cuentas del Estado y puede repercutir sobre la vida cotidiana de los estadounidenses. El corresponsal desde Estados Unidos, Norman Powell, señaló que las tasas de interés elevadas afectan a quienes pagan hipotecas, compran automóviles y afrontan otros créditos.

La deuda de Estados Unidos superó los US$40 billones

Durante Ronda de Corresponsales, el corresponsal de Estados Unidos explicó que la deuda estadounidense superó los US$40 billones y que, según el dato mencionado del Tesoro, representa el 124% del PBI.

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El corresponsal señaló que el endeudamiento se agravó desde el comienzo del segundo mandato de Trump debido al aumento del gasto público. Entre los factores mencionados durante el programa aparecen el gasto relacionado con la guerra contra Irán y las importantes rebajas de impuestos impulsadas por el gobierno.

El impacto de esa situación también alcanza al mercado financiero y a los consumidores. Según se explicó en el programa, el nivel de deuda contribuye al escenario de tasas de interés elevadas, que encarecen diferentes formas de financiamiento.

Cómo las tasas de interés impactan en los consumidores

El aumento de las tasas tiene consecuencias directas sobre quienes necesitan acceder al crédito. Durante el análisis, el corresponsal señaló que la situación afecta a las personas que pagan hipotecas y a quienes buscan financiar la compra de automóviles.

La política monetaria queda así en el centro de la discusión. El conductor de Ronda de Corresponsales planteó el rol de la Reserva Federal, mientras que el corresponsal explicó que el organismo debe intentar mantener un equilibrio entre la inflación y el empleo.

Según lo expuesto durante el programa, la Reserva Federal utiliza en gran medida las tasas de interés para administrar ese equilibrio. El desafío consiste en evitar que la inflación se acelere sin generar al mismo tiempo un deterioro significativo del mercado laboral.

Quiénes son los acreedores de Estados Unidos

Durante el segmento también surgió el interrogante sobre la composición de la deuda estadounidense y cuáles son los países u organismos que concentran una parte significativa de esas obligaciones.

En este punto, el corresponsal aclaró que no contaba con el dato preciso sobre la distribución de los acreedores. El conductor mencionó a China como uno de los principales acreedores de Estados Unidos y vinculó esa relación con la disputa comercial entre ambas potencias.

La cuestión adquiere relevancia por el peso de la relación económica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el segmento no aportó el detalle necesario para establecer qué proporción exacta de la deuda corresponde a cada acreedor.

El gasto público y los proyectos de Trump

Además del aumento general de la deuda, durante Ronda de Corresponsales se cuestionó el nivel de gasto asociado a distintos proyectos impulsados por Donald Trump.

El conductor mencionó como ejemplos algunos de los proyectos anunciados por el presidente estadounidense, entre ellos un monumento en el Potomac y un salón de baile para la Casa Blanca. En su análisis, planteó que existen áreas en las que podrían aplicarse recortes para contener el gasto.

La discusión sobre las cuentas públicas se desarrolla además en un contexto político en el que, según el conductor, Trump cuenta con una amplia capacidad de decisión debido al control republicano del Poder Legislativo y a la composición de la Corte Suprema.

Walmart registra una caída en sus ventas

El deterioro de las condiciones económicas también aparece reflejado en el comportamiento de los consumidores. El corresponsal señaló que Walmart, una de las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos, registra una caída importante en sus ventas.

Según el dato expuesto durante Ronda de Corresponsales, la compañía está vendiendo menos que durante los últimos seis años. Para el corresponsal, este comportamiento funciona como un indicador de que los consumidores estadounidenses están adoptando una postura más cautelosa.

"La gente está cuidando su bolsillo", señaló el corresponsal al describir el comportamiento de los consumidores. La evolución de las ventas de Walmart se suma así a las señales de presión sobre los hogares en un escenario marcado por deuda elevada y tasas de interés altas.

Deuda récord y presión sobre la economía estadounidense

El escenario analizado en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, combina un nivel de deuda soberana superior a los US$40 billones, tasas de interés elevadas y señales de moderación en el consumo.

La evolución de estas variables será clave para determinar el margen de maniobra de la política económica estadounidense. Mientras el endeudamiento continúa creciendo, la Reserva Federal debe administrar el equilibrio entre inflación y empleo, al mismo tiempo que los hogares enfrentan mayores costos de financiamiento.