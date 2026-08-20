RDC: Donald Trump prepara una guerra económica contra Irán mientras se intensifican los ataques sobre Kiev

Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania continúa provocando víctimas civiles, la atención internacional también está puesta sobre la estrategia de Donald Trump frente a Irán. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell explicó: "Lo que ha prometido Trump es que va a hacerle una guerra económica a Irán sin precedentes".

El analista señaló que la iniciativa no se limitaría a Teherán, sino que también buscaría presionar a los países que colaboren con el régimen iraní. "Amenaza con consecuencias económicas a cualquier país que esté ayudando a Teherán", sostuvo Powell, quien agregó: "Está reclamando Trump apoyo de los países aliados para poner en marcha este plan". Para el periodista, todavía habrá que esperar para conocer su alcance: "Veremos cómo resulta, pero es algo que él acaba de anunciar, veremos cómo se implementa y si es que consigue ponerlo en marcha".

Rusia-Ucrania: nuevos ataques sobre Kiev

La ofensiva sobre Irán ocurre en paralelo a una escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ataques rusos sobre Kiev y sus alrededores dejaron al menos 16 muertos, mientras equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros, incluidos los de un hospital infantil afectado por los bombardeos.

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La guerra, que se extiende desde hace años, vuelve a concentrar su violencia sobre la capital ucraniana y aumenta el número de víctimas civiles. El escenario refleja una conflictividad global que excede ampliamente los principales focos que ocupan la agenda internacional.

En este contexto, la estrategia de Trump frente a Irán agrega una nueva dimensión al mapa geopolítico. En lugar de anunciar una intervención militar directa, el presidente estadounidense plantea utilizar la presión financiera y comercial como herramienta para condicionar a Teherán y a sus aliados.

El resultado dependerá ahora de la capacidad de Washington para sumar respaldo internacional y convertir la amenaza en medidas efectivas. "Veremos cómo se implementa y si es que consigue ponerlo en marcha", insistió Powell, ante una estrategia que podría modificar nuevamente el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente.