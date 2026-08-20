RDC: La Unión Europea prepara un ambicioso plan para desarrollar infraestructura propia de inteligencia artificial

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el plan de la Unión Europea para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China y desarrollar infraestructura propia de inteligencia artificial.

"La Unión Europea se ha quedado muy atrás" en este tema y hoy básicamente "depende de las inteligencias artificiales de Estados Unidos y China", desarrolló Marcelo Molina. El objetivo central, según explicó, es alcanzar una mayor autonomía tecnológica frente a las dos grandes potencias que actualmente dominan el sector.

Europa busca construir sus propias megafactorías de inteligencia artificial

"Lo que busca es la independencia, no tener la dependencia justamente de estas dos naciones que le controlan en definitiva todo", sostuvo Molina, al referirse a los servicios de producción, los servicios en la nube y las tecnologías asociadas. En ese sentido, remarcó que "ellos no tienen absolutamente nada".

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El proyecto europeo contempla siete megafactorías vinculadas con la inteligencia artificial. Los proyectos definitivos serán seleccionados a fin de año y la disputa entre los países europeos es fuerte debido al volumen de inversión que está en juego: "En ese marco, generan un plan, un proyecto, para construir 7 megafactorías relacionadas con la inteligencia artificial en Europa", planteó Molina en +Perfil.

La inversión estimada oscila entre 30.000 y 35.000 millones de euros, con un piso de 5.000 millones para cada megafactoría: "Porque estamos hablando de una inversión de 30 a 35 mil millones de euros y un mínimo de 5 mil millones por cada megafactoría".

España, entre los candidatos para el “mundial de la IA”

La Comisión Europea ya aprobó un proyecto presentado por España, que reúne a grandes empresas y actores estatales. Entre ellos aparecen Telefónica, Banco Santander y ACS. "Y el proyecto de España tiene pesos pesados, tiene a Telefónica de España, tiene al Banco Santander, una pata del Estado y ACS", expresó el periodista.

ACS es una de las grandes constructoras del mundo y está vinculada con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "Es una de las empresas constructoras más grandes del mundo y el dueño de eso es Florentino Pérez".

Molina resumió la competencia entre los países europeos con una comparación futbolística: "A fin de año se va a saber si el mundial de la IA una vez se toque o no a España".

Energía y agua, los grandes desafíos de la inteligencia artificial

El desarrollo de estas megafactorías plantea además un problema estratégico: la enorme cantidad de energía necesaria para mantenerlas operativas en un continente que ya enfrenta dificultades energéticas. "Ahora, después de esto está el gran desafío, van a armar esas 7 megafactorías que necesitan espacio, y sobre todo energía, en un continente donde la energía es un problema", mencionó.