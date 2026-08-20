RDC: Brasil apuesta por la inteligencia artificial y prepara supercomputadores para administrar servicios públicos

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó en Brasil un proyecto para instalar dos supercomputadores destinados al desarrollo de inteligencia artificial, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica del país. La iniciativa fue presentada en Natal, capital de Río Grande del Norte, y apunta a utilizar estas herramientas en distintas áreas de la administración pública.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, se analizó el alcance de la iniciativa brasileña y el debate que genera el impacto ambiental de los sistemas de inteligencia artificial. El principal foco de discusión está puesto en el consumo de agua y energía que requieren los centros de procesamiento para funcionar.

Brasil apuesta por supercomputadores para desarrollar inteligencia artificial

Según se explicó en Ronda de Corresponsales, los dos supercomputadores estarán entre los más veloces del mundo de acuerdo con el gobierno brasileño. El proyecto forma parte de una estrategia que busca fortalecer la capacidad propia del país en materia de inteligencia artificial.

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Durante el programa se señaló que la iniciativa está vinculada con la búsqueda de soberanía tecnológica. El objetivo es disminuir la dependencia de herramientas y capacidades desarrolladas fuera de Brasil y avanzar en el procesamiento de datos dentro del propio país.

La instalación se realizará en la región norte de Brasil, una zona que cuenta con disponibilidad de agua y acceso a fuentes de energía consideradas favorables para este tipo de infraestructura. Estos factores fueron señalados durante el análisis como elementos relevantes para la ubicación del proyecto.

El consumo de agua, uno de los principales cuestionamientos

El avance de los centros de datos para inteligencia artificial también genera interrogantes por la cantidad de recursos que requieren para operar. En Ronda de Corresponsales, Jorge Elías puso el foco en que la discusión no pasa solamente por la construcción de las instalaciones, sino por el volumen de agua y energía necesario para mantenerlas en funcionamiento.

Durante el programa se remarcó que el impacto puede adquirir otra dimensión si el uso de la inteligencia artificial continúa expandiéndose a escala global. La pregunta planteada fue cuánto podría crecer la demanda de agua si miles de millones de personas utilizan estas herramientas de manera cotidiana.

El debate también alcanza a Argentina, donde existen proyectos vinculados con infraestructura para inteligencia artificial, especialmente en la región patagónica. La disponibilidad de recursos naturales aparece como uno de los factores que pueden atraer inversiones destinadas a este sector.

El rol del Acuífero Guaraní para Brasil y Argentina

Durante el segmento, Eleonora Gosman destacó otro elemento estratégico compartido por Brasil y Argentina: la presencia del Acuífero Guaraní, uno de los grandes reservorios de agua subterránea de la región.

La corresponsal señaló que esta disponibilidad de recursos diferencia a ambos países de otras zonas del mundo y puede contribuir a explicar el interés de empresas vinculadas con infraestructura tecnológica. La disponibilidad de agua se convierte así en un factor estratégico además de ambiental.

Sin embargo, en Ronda de Corresponsales también se planteó que todavía no existe una dimensión clara sobre cuánta agua podría requerir la expansión masiva de la inteligencia artificial. El crecimiento de estas tecnologías podría modificar considerablemente la demanda de recursos.

Para qué utilizará Brasil los supercomputadores

El proyecto brasileño no estará limitado al desarrollo tecnológico. Según lo explicado durante el programa, los supercomputadores tendrán al menos cinco grandes objetivos vinculados con el funcionamiento del Estado.

Uno de ellos será el manejo de la administración nacional, mientras que otros estarán relacionados con la economía, las inversiones y el sistema de salud. La infraestructura también apunta a ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas por inversores y organismos públicos.

Otro de los objetivos planteados por el gobierno brasileño es utilizar la inteligencia artificial para brindar servicios más personalizados a los ciudadanos. La idea mencionada durante Ronda de Corresponsales es que cada persona pueda recibir información sobre los servicios públicos a los que tiene acceso.

La inteligencia artificial como estrategia de soberanía

El proyecto presentado por Lula combina desarrollo tecnológico, gestión estatal y una estrategia de soberanía nacional. La apuesta consiste en construir capacidad propia para procesar información y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial sin depender exclusivamente de infraestructura extranjera.

El desafío, según el análisis realizado en Ronda de Corresponsales, será compatibilizar esa expansión tecnológica con el uso sostenible de los recursos naturales. El agua y la energía aparecen como dos de los principales factores que deberán ser considerados a medida que la inteligencia artificial gane presencia en la economía y en la administración pública.