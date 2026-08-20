RDC: Macron insiste con la prohibición de redes sociales para menores de 15 años pese al rechazo constitucional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca reformular su proyecto para restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años, luego de que el Consejo Constitucional rechazara la iniciativa original. El Gobierno francés pretende avanzar con una nueva versión de la ley antes de que finalice el segundo mandato presidencial.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, se analizó el debate sobre la protección de los menores frente a las redes sociales y las objeciones vinculadas con la libertad de expresión. El escenario se desarrolla además en un contexto político marcado por el crecimiento de Marine Le Pen en las encuestas y la posibilidad de una disputa electoral con la izquierda.

Macron reformulará su proyecto sobre redes sociales

El proyecto impulsado por Emmanuel Macron buscaba impedir que los menores de 15 años utilizaran redes sociales. La iniciativa se apoyaba en advertencias de especialistas sobre posibles efectos de estas plataformas en la salud mental de los adolescentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según explicó el corresponsal de Francia, Juan Luis Francia, distintos especialistas vienen señalando problemas vinculados con la utilización de redes sociales entre adolescentes, entre ellos depresiones, intentos de suicidio y autolesiones.

Sin embargo, el Consejo Constitucional consideró que la prohibición general planteada por el Gobierno constituía una restricción excesiva. El organismo sostuvo, según lo expuesto durante el programa, que la protección de los menores es válida, pero que la medida debía ser más específica.

El Consejo Constitucional cuestionó el alcance de la prohibición

El rechazo constitucional obligó al Gobierno de Macron a replantear la iniciativa. Francia explicó en Ronda de Corresponsales que el nuevo proyecto podría concentrarse en determinadas redes sociales en lugar de establecer una prohibición prácticamente general.

La intención del Ejecutivo es incorporar los cuestionamientos del Consejo Constitucional sin abandonar la iniciativa. Según el corresponsal, Macron busca que la nueva versión sea "menos prohibitiva" y que tenga en cuenta los reparos planteados por el organismo.

El mandatario también enfrenta una cuestión de calendario. Su segundo mandato finalizará en abril próximo, por lo que el Gobierno dispone de un período limitado para convertir la regulación de las redes sociales en una de las medidas simbólicas de su gestión.

La salud mental de los adolescentes, en el centro del debate

La discusión sobre las redes sociales se instaló en Francia a partir de las advertencias sobre su impacto en los menores. Durante Ronda de Corresponsales, se explicó que el argumento central del proyecto de Macron es la necesidad de proteger a los adolescentes frente a posibles efectos psicológicos.

El corresponsal señaló que existe un amplio consenso entre especialistas sobre la influencia que pueden tener las redes sociales en determinados problemas de salud mental. La dificultad aparece al momento de traducir esa preocupación en una regulación que no entre en conflicto con derechos fundamentales.

Por ese motivo, la discusión quedó ubicada entre dos objetivos: reforzar la protección de los menores y evitar una restricción general que pueda afectar la libertad de expresión.

Marine Le Pen lidera las encuestas en Francia

El debate sobre las redes sociales se desarrolla mientras Francia comienza a mirar hacia el próximo escenario electoral. Durante el programa, Juan Luis Francia señaló que Marine Le Pen aparece primera en las encuestas y que algunos sondeos le asignan alrededor del 35% de intención de voto.

El corresponsal también ubicó a la izquierda de La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, como una de las principales fuerzas en los sondeos. Ese escenario podría derivar en una segunda vuelta entre posiciones ideológicas fuertemente enfrentadas.

Francia recordó que Mélenchon quedó a aproximadamente un punto porcentual de Le Pen en la primera vuelta anterior. Una diferencia menor le impidió avanzar a la segunda instancia electoral.

Inmigración y gasto público, dos ejes de la disputa

La eventual confrontación entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon expondría posiciones muy diferentes en cuestiones centrales de la política francesa. Uno de los principales ejes de divergencia es la inmigración.

Según explicó Francia, la Agrupación Nacional de Le Pen plantea reducir gastos vinculados con políticas de atención e integración de inmigrantes. Entre los ejemplos mencionados durante el programa aparece la formación gratuita en idioma francés destinada a extranjeros, financiada por el Estado.

El espacio de Le Pen también propone una reducción del gasto público y de determinados impuestos, aunque el corresponsal aclaró que todavía no están definidos todos los tributos que podrían ser modificados.

La Agrupación Nacional y su pasado político

Durante el análisis también se abordó la historia de la Agrupación Nacional y la evolución de su relación con el sistema político francés. Francia recordó que el espacio fue históricamente considerado por otros partidos como una fuerza situada fuera del consenso republicano.

El corresponsal vinculó esa posición con los antecedentes de algunos de los fundadores del partido y su relación con sectores colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial. Según explicó, esa historia marcó durante décadas la relación del resto de las fuerzas políticas con el movimiento.

En ese contexto, el escenario actual representa un cambio significativo para la derecha nacionalista francesa. Francia señaló que, por primera vez desde la década de 1940, ese sector ideológico podría encontrarse ante una posibilidad concreta de llegar al poder.