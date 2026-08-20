RDC: España celebra el Día de la Liberación Fiscal y crece la presión sobre los trabajadores

España alcanzó el Día de la Liberación Fiscal, una fecha utilizada para estimar cuántos días del año necesita trabajar una persona para cubrir la carga tributaria que pesa sobre sus ingresos. Según el índice mencionado en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, este año fueron necesarios 231 días de trabajo.

El indicador, elaborado de manera privada desde 2013, muestra además un retraso respecto de los años anteriores. El corresponsal de España, Marcelo Molina, explicó que la fecha pasó del 18 de agosto del año pasado al 20 de agosto en el período actual y que la diferencia llega a 19 días respecto de 2024 y 53 días frente a 2019.

España necesitó 231 días para alcanzar la Liberación Fiscal

Durante Ronda de Corresponsales, Molina señaló que el cálculo busca establecer en qué momento del año los trabajadores dejan, de manera teórica, de destinar sus ingresos al pago de impuestos y cargas vinculadas con el Estado.

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Este año, la fecha se ubicó el 20 de agosto. El corresponsal explicó que, a partir de ese momento, según la metodología del indicador, los trabajadores dispondrían del total de sus ingresos para sí mismos.

"231 días uno trabajó para el Estado", señaló Molina al explicar el resultado del índice. La medición no significa que los impuestos dejen de pagarse después de esa fecha, sino que representa una forma de visualizar el peso acumulado de la carga tributaria durante el año.

La fecha se retrasó respecto de años anteriores

Uno de los datos destacados durante el programa fue la evolución de la fecha de la Liberación Fiscal. El año pasado se había alcanzado el 18 de agosto, por lo que en esta oportunidad el indicador se retrasó dos días.

La comparación con períodos anteriores muestra una diferencia todavía mayor. Según los datos expuestos por Molina en Ronda de Corresponsales, la fecha se extendió 19 días respecto de 2024 y 53 días frente a 2019.

"Cada año es como que hay que trabajar más días para pagar los impuestos", resumió el corresponsal al referirse a la evolución del indicador. El dato refleja, bajo la metodología utilizada, una mayor cantidad de días necesarios para cubrir la carga fiscal.

Cuánto llega al bolsillo de los trabajadores

El índice también contempla el peso de los distintos componentes que inciden sobre el costo laboral. Según los datos mencionados durante el segmento, de cada 100 euros que se pagan por un salario, 58,3 euros llegan al bolsillo del trabajador.

El resto corresponde a distintos conceptos vinculados con impuestos, cotizaciones y Seguridad Social. De esta manera, la medición busca mostrar la diferencia entre el costo total asociado al trabajo y el ingreso que finalmente recibe el trabajador.

Molina aclaró que el resultado puede variar según la comunidad autónoma. Por eso, la fecha del Día de la Liberación Fiscal no es igual en todo el territorio español.

Las diferencias entre Madrid, País Vasco y Cataluña

Las fechas varían significativamente entre las distintas comunidades. Según lo explicado en Ronda de Corresponsales, el País Vasco alcanza su Día de la Liberación Fiscal el 14 de agosto, mientras que Madrid lo hace el 15 de agosto.

En el caso de Cataluña, la fecha llega el 26 de agosto. Esto significa que, de acuerdo con este indicador, los contribuyentes catalanes necesitan más días de trabajo para alcanzar el momento de liberación fiscal que los trabajadores de Madrid o el País Vasco.

El conductor del programa planteó precisamente esta diferencia entre las comunidades. Molina señaló que, en el caso de Cataluña, la fecha se ubica nueve días después que en Madrid.

La comparación con Argentina

Durante el segmento también se comparó la situación española con la de Argentina. El conductor recordó que el país alcanzó su propio Día de la Liberación Fiscal el 2 de julio, luego de contabilizar 182 días de trabajo destinados teóricamente a cubrir la carga tributaria.

Sin embargo, el conductor advirtió que este tipo de mediciones presenta dificultades cuando se intenta trasladarlas a realidades laborales diferentes. En particular, mencionó el peso de los monotributistas y las diferencias entre quienes trabajan de manera independiente y quienes tienen una relación de dependencia.

En el caso de los trabajadores independientes, también existen diferencias respecto de beneficios como vacaciones, jubilación y aguinaldo. Por eso, durante Ronda de Corresponsales se planteó que comparar directamente ambos sistemas requiere considerar las características específicas de cada mercado laboral.

El desafío de medir la carga fiscal de los autónomos

La situación de los trabajadores autónomos también fue incorporada al análisis sobre España. El conductor señaló que la medición puede resultar más compleja cuando se consideran las distintas modalidades de trabajo y las obligaciones fiscales que recaen sobre cada una.

En España, el segmento puso el foco particularmente en los autónomos, mientras que en Argentina se mencionó el caso de los monotributistas. Ambos grupos tienen características diferentes respecto de los trabajadores en relación de dependencia y de los beneficios asociados al empleo formal.