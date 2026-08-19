Crisis migratoria en Ceuta: España desafía a Bruselas y crece la tensión

La crisis migratoria en Ceuta sumó un nuevo capítulo después de que la Comisión Europea recomendara devolver a Marruecos a los inmigrantes, incluidos los menores, mientras España prepara un operativo para trasladar a 500 chicos, en su mayoría niñas y considerados vulnerables, hacia la península. La medida abre un nuevo frente en una situación que mantiene desbordada a la ciudad española.

“Es un conflicto en puerta y hay que ver qué pasa después de esto”, explicó Marcelo Molina en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Según detalló, el Gobierno español busca acelerar el traslado mediante organizaciones privadas de protección de la infancia, evitando el procedimiento habitual de derivación a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por la oposición.

La tensión migratoria y el impacto en el espacio Schengen

El conflicto también podría tener consecuencias dentro del espacio Schengen. “Italia dijo que por ahora no piensa cambiar la suspensión del espacio Schengen y hay que ver si eso se amplía o no a otros países”, señaló el periodista.

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Finlandia también planteó una posición crítica frente a la política del gobierno de Pedro Sánchez, mientras España intenta avanzar con el traslado de los menores que permanecen en Ceuta.

Advertencias por nuevos cruces masivos en la frontera

Mientras tanto, la situación en Ceuta continúa deteriorándose. Los servicios de inteligencia detectaron llamados en redes sociales a incrementar la violencia y a provocar nuevos cruces masivos de la frontera.

“Mantienen el llamamiento a acercarse y a provocar una nueva avalancha masiva con la frontera”, advirtió Molina, en un escenario que mantiene bajo atención el funcionamiento de los controles fronterizos.

Ultraderecha, ocupaciones y una ciudad desbordada

El escenario se complejiza por la aparición de grupos de ultraderecha que se presentan como respuesta ante problemas de seguridad y ocupación de viviendas. Molina describió a algunos de sus integrantes como “engominados” y advirtió que “han pululado sobre todo” alrededor de estos conflictos.

Según el periodista, el fenómeno de las ocupaciones genera una creciente sensación de indefensión entre propietarios y vecinos. “La gente recurre a ellos ante la inoperancia del sistema oficial para poder sacarlos de manera legal a los ocupas”, sostuvo.

La presión migratoria profundiza además el impacto sobre la vida cotidiana en Ceuta. El Gobierno español comenzó a instalar carpas para alojar a miles de migrantes y algunas de ellas fueron ubicadas en espacios utilizados habitualmente por residentes y turistas.

“La ciudad está prácticamente desbordada”, resumió Molina, quien señaló que todavía no existe una cifra definitiva sobre la cantidad de migrantes que permanecen en la ciudad. “Todo esto genera un panorama que realmente, lo único que trae es más preocupación y, como te decía ayer, todos los días, una capa nueva que se agrega al conflicto”, concluyó.