RDC: Francia prepara una respuesta a Irán tras la detención de dos diplomáticos

La tensión entre Francia e Irán sumó un nuevo capítulo luego de que Teherán declarara personas no gratas y prohibiera el regreso al país de dos diplomáticos franceses detenidos durante una operación de inteligencia. El episodio fue analizado en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde Juan Francia explicó la versión difundida por el Ministerio de Inteligencia iraní.

"Irán, según el discurso del Ministerio de Inteligencia iraní, hizo una operación donde pensaban detener unos iraníes y se encontraron que había dos funcionarios franceses en esa reunión", explicó Juan Francia. Los diplomáticos fueron detenidos e interrogados antes de ser entregados al embajador francés y posteriormente regresaron a Francia.

Francia prepara una respuesta ante Irán

Según el periodista, París prepara una respuesta frente a la decisión de Teherán. "Francia promete una medida recíproca", señaló Francia al referirse a la disputa diplomática entre ambos países.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El conflicto está atravesado por dos versiones contrapuestas. "El gobierno francés dice que estas dos personas llevaban adelante acciones vinculadas a la cultura y la sociedad civil iraní", señaló Francia, mientras que Teherán sostiene que los funcionarios estaban relacionados con una investigación sobre presuntas actividades terroristas.

La disputa se agravó después de que Irán afirmara haber confiscado documentos vinculados al caso. "La noticia es confusa porque siempre están esas dos versiones", advirtió el corresponsal.

Para Francia, el episodio ocurre en un momento particularmente sensible de las relaciones internacionales. "El conflicto iraní está lejos de terminar", sostuvo el corresponsal, quien también destacó la preocupación de Teherán frente a lo que considera acciones de injerencia extranjera.

Injerencia extranjera y tensión por la Corte Penal Internacional

Según el periodista, el Gobierno iraní calificó las actividades de los diplomáticos franceses como "acciones injerencistas", mientras París denunció que los funcionarios fueron maltratados durante los interrogatorios.

La tensión internacional también alcanzó esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que Estados Unidos sancionara a su presidenta y a un abogado de la fiscalía. Francia cuestionó duramente la decisión.

"Francia condenó esta sanción, considera inaceptable este tipo de injerencias dentro de la justicia", explicó Francia. Las medidas estadounidenses incluyen restricciones de visa y el bloqueo de determinadas operaciones financieras o inmobiliarias de los funcionarios sancionados.

El conflicto tiene como antecedente las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin. "También fue criticada por el gobierno alemán, por el gobierno español y por Naciones Unidas", destacó Francia.