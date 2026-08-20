Fernando Cerimedo seguirá detenido: suspendieron la audiencia que debía definir su prisión preventiva en Bolivia

La situación procesal de Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei, se mantiene en suspenso al postegarse este jueves la audiencia judicial en Bolivia donde debía definirse su prisión preventiva por la tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, sin explicaciones oficiales. Al instante, según informó el abogado de la víctima Jerjes Justiniano, la nueva audiencia podría realizarse este viernes al mediodía.

Al mismo tiempo que los elementos que rodean a la causa no hacen más que enturbiar el escenario político en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo, quien cumple funciones estratégicas para Rodrigo Paz, se encuentra detenido desde el martes al ser interceptado cuando intentaba salir del país por el brutal ataque que sufrió Beller en la puerta del hotel.

Hasta el momento, la Fiscalía boliviana había solicitado que Cerimedo permanezca detenido durante 180 días.

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La agresión ocurrió el 17 de agosto, cuando Beller salió del hotel Viru Viru. Según la investigación, dos hombres que se movilizaban en una moto y que estaban vestidos como repartidores se acercaron a la mujer y le dispararon a corta distancia. La víctima resultó herida en el cuello, tórax y brazo derecho y debió ser intervenida quirúrgicamente.

La abogada y activista boliviana contó que simuló estar muerta para evitar que los atacantes volvieran a dispararle. “Si yo no fingía mi muerte, me iban a rematar”, relató desde el hospital. Después del ataque, los agresores le robaron el teléfono celular y escaparon del lugar. La Fiscalía incorporó a la causa registros de comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad, pericias balísticas y dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

A la par, el Ministerio Público sostiene que Cerimedo habría convencido a Beller de concurrir al hotel con el argumento de que recibiría información de inteligencia y que contaría con custodia. La mujer, sin embargo, aseguró que esa supuesta protección nunca apareció durante el ataque.

De hecho, la Fiscalía considera que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Beller habló con Jorge Fontevecchia: “Me tenía sumamente manipulada”

La abogada volvió a señalar a su expareja como responsable del ataque y relató episodios previos de violencia. Según contó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Cerimedo la había golpeado y también la habría tomado del cuello. Además, aseguró que intentó convencerla de que no lo denunciara: “Hasta me amenazó con atentar contra su vida para que yo no lo denuncie”, afirmó.

A lo largo de la entrevista, Beller describió el nivel de influencia que, según su relato, tenía Cerimedo dentro del Gobierno de Rodrigo Paz. “Por delegación de él, tomaba decisiones, coordinaba con ministros, ponía gente en cargos”, sostuvo.

Y fue más allá al definir el rol del consultor argentino: “Fernando hacía eso: co-gobernaba con Rodrigo Paz”.

La mujer también vinculó el caso con información que, según afirmó, tenía en su teléfono sobre presuntas irregularidades dentro del poder boliviano. En particular, mencionó investigaciones relacionadas con combustible y oro.

Cerimedo reconoció su vínculo con Beller, aunque sostuvo ante las autoridades bolivianas que la relación estaba marcada por la amistad y el respeto

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La abogada también reconstruyó cómo, según su versión, se habría preparado el ataque. Afirmó que las personas que la contactaron para encontrarse con ella la citaron en varias oportunidades y que Cerimedo insistió para que aceptara reunirse con ellas. “Fernando insistía en que yo vaya, que le pase mi ubicación de GPS”, relató.

A criterio de Beller, el día del ataque Cerimedo le aseguró que tenía una custodia para protegerla mientras él viajaba a La Paz. “Andá tranquila, amor, no va a pasar nada”, aseguró que le dijo antes de que los atacantes ingresaran al hotel y comenzaran a dispararle.

Sostuvo además que los agresores actuaron vestidos como repartidores y que, después de dispararle, escaparon sin ser perseguidos. “Empezaron a abalanzarse hacia mí a tiros”, relató. Y agregó: “Nunca la supuesta custodia que me mandó Fernando me defendió, nunca intentó nada”.

MV / EM