En un caso similiar al que se produce en la Argentina, con los choques en Javier Milei y Victoria Villarruel, en Bolivia el vicepresidente de Bolivia Edmand Lara está abiertamente enfrentado con el presidente Rodrigo Paz. Y con la detención de Fernando Cerimedo conmocionando la agenda política en el vecino país, el vice Lara salió por un lado a considerar que el ataque a la abogada Nadie Beller "es un atentado a la democracia", pero además apuntó al presidente Rodrigo Paz, exigiéndole que "le explique al pueblo de Bolivia de dónde vino Fernando Cerimedo, cómo llegó a tener tanto poder, quien lo puso donde estaba".

"Cerimedo participaba en las reuniones de Gabinete, incidía en la designación de gente en los ministerios, hablaba en nombre del presidente, manejaba la línea editorial de algunos medios, bajaba línea y operaba la comunicación del gobierno desde afuera y también desde adentro", destacó Lara.

Cerimedo se negó a declarar en Bolivia: la fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del ataque a Nadia Beller

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Además Lara destacó que Cerimedo "ahora vemos que algunos medios de comunicación han empezado a minimizar o a desviar lo sucedido, esto no merece la gente, la gente merece que se le cuente la verdad: Fernando Cerimedo existió, tuvo poder y decidió en el gobierno de Bolivia".

"Estaba más en las reuniones que yo..."

"Quiero decir, con la responsabilidad que cargo de vicepresidente de Bolivia, que Cerimedo fue asesor y estuvo en varias reuniones de gobierno, estuvo en las dos únicas reuniones de Gabinete en las cuales me dejaron participar como vicepresidente, yo lo vi ahí, Cerimedo participaba más en las reuniones que el vicepresidente que fue electo democráticamente", agregó Lara.

El vice Lara calificó el ataque a Lara "como un atentado a la democracia", reclamó que "sea investigado a fondo y que caiga quien caiga", pero consideró que "con la justicia penal no basta, el país merece saber cómo llegó Cerimedo a Bolivia, de donde vivo, quién lo trajo, cómo ingresó al país".

"Bolivia no puede acostumbrarse a que alguien sin cargo, sin contrato y sin control tome decisiones de Estado, manejen la comunicación pública, la democracia se defiende con transparencia la justicia se defiende siempre diciendo la verdad", indicó Lara, cerrando al señalar que " no vamos a encubrir a nadie caiga quien caiga vamos a decir la verdad".

HB