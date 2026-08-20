Cerimedo declaró en Bolivia que con Nadia Beller tenían "una relación de amistad"

"En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto", afirmó Fernando Cerimedo, el ex asesor de Javier Milei y actual consultor político del primer mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en su primera declaración judicial ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), según el diario El Deber de Bolivia.

Cerimedo está acusado del intento de femicidio contra su ex pareja Nadia Beller, quien el lunes 17 de este mes fue atacada a balazos en la puerta del hotel Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios que le dispararon desde muy corta distancia.

También aseguró que conoció a Beller a través de un amigo en común y que se quedó a dormir en su departamento.

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Agregó que "el día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde ocurrió el ataque). El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”. La declaración como testigo de Cerimedo fue el 18, el día posterior al ataque, pero recién trascendió hoy

Nadia Beller: "Tendrían que investigar a la exesposa argentina de Cerimedo"

Este jueves la Justicia boliviana deberá definir si finalmente decide la prisión preventiva por 180 días para Cerimedo por esta tentativa de homicidio. Para el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, Cerimedo es el "principal acusado" del hecho.

“La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz", explicó luego .ante la comisión fiscal.

Esa comisión, que es encabezada por Yolanda Aguilera, será quien presentará la imputación ante el juez que tramita la causa.

De acuerdo a la información que proporcionó el diario El Deber, "la comisión de fiscales pedirá al juez que Cerimedo sea remitido en una cárcel porque existen los riesgos de fuga y obstaculización a la investigación, al considerar que no tiene domicilio, residencia, familia, negocios o trabajos asentados en el país debidamente acreditados".

EM