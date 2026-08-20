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MODO FONTEVECCHIA
Caso Cerimedo

Nadie Beller con Jorge Fontevecchia: "Le dije a Cerimedo que lo iba a denunciar por violencia y me pidió tiempo para poder matarme"

La expareja de Fernando Cerimedo en comunicación con Modo Fontevecchia dio un crudo relato sobre cómo fue herida de bala por unos sospechosos en la puerta de un hotel en Bolivia.

Nadia Beller
Nadia Beller | Captura web
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En diálogo con Jorge Fontevecchia en el programa Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo y recientemente baleada por dos sospechosos en la puerta de un hotel en Bolivia, relató la gravedad del ataque sufrido: "Me detectaron una esquirla de bala y me van a tener que realizar una operación; sobrevivir lo que me pasó fue un milagro". Asimismo, denunció la falta de avances en la investigación al señalar que "nadie persiguió a los que intentaron matarme" y que "los sicarios querían ir a mi casa o llevarme a una casa que no conocía".

Las declaraciones apuntan de manera directa contra Fernando Cerimedo, revelando detalles sobre su accionar y su rol político: "Cerimedo tomaba decisiones y coordinaba con ministros por delegación del Presidente", sostuvo, al tiempo que advirtió sobre los antecedentes del operador al afirmar que "tiene causas por intento de femicidio y por ganancias ilícitas".

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