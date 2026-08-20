Nadie Beller con Jorge Fontevecchia: "Le dije a Cerimedo que lo iba a denunciar por violencia y me pidió tiempo para poder matarme"

En diálogo con Jorge Fontevecchia en el programa Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo y recientemente baleada por dos sospechosos en la puerta de un hotel en Bolivia, relató la gravedad del ataque sufrido: "Me detectaron una esquirla de bala y me van a tener que realizar una operación; sobrevivir lo que me pasó fue un milagro". Asimismo, denunció la falta de avances en la investigación al señalar que "nadie persiguió a los que intentaron matarme" y que "los sicarios querían ir a mi casa o llevarme a una casa que no conocía".

Las declaraciones apuntan de manera directa contra Fernando Cerimedo, revelando detalles sobre su accionar y su rol político: "Cerimedo tomaba decisiones y coordinaba con ministros por delegación del Presidente", sostuvo, al tiempo que advirtió sobre los antecedentes del operador al afirmar que "tiene causas por intento de femicidio y por ganancias ilícitas".

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