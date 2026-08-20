Juan Luis González en RDI: "Fue muy importante en el rol de La Libertad Avanza en aquel momento Cerimedo"

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner bajo la lupa su trayectoria política, sus vínculos con el entorno de La Libertad Avanza y su relación con figuras cercanas al gobierno de Javier Milei. Con el fin de ampliar este panorama, Ronda de Investigación, en +Perfil, sumó al periodista Juan Luis González.

Sobre la relación entre Fernando Cerimedo y Natalia Basil, Juan Luis González explicó que existe una situación personal que generó sorpresa: “Hasta ese momento, ella era la pareja actual y única de Cerimedo”. Y agregó que, “no están separados”, en referencia a Basil.

La importancia de Cerimedo en La Libertad Avanza

También recordó el peso que Cerimedo tuvo en los comienzos de La Libertad Avanza. “Fue muy importante en el rol de la Libertad Avanza en aquel momento Cerimedo”, señaló, al explicar que además de pagarles un sueldo a jóvenes dirigentes, les ofrecía un espacio de sociabilización y contacto con figuras políticas.

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Consultado sobre si Cerimedo es un “lumpen”, un “chanta” o un “genio”, González respondió: “La Libertad Avanza es antes que todo un fenómeno lumpen, sobre todo en sus dirigentes, en la historia de sus dirigentes”. En su análisis, esa característica también habría contribuido a la identificación electoral con sectores que atravesaban dificultades económicas.

Respecto de Cerimedo, recordó una investigación periodística que permitió conocer parte de su estructura de trabajo: “Él cuando llegabas a La Derecha Diario, te hacía el tour por La Derecha Diario”. Según describió, allí funcionaba una estructura tecnológica que incluía numerosos equipos y personas dedicadas a generar contenidos en redes: “Era su granja de trolls”.

Cómo fue el accionar del Gobierno cuando surgió lo de Cerimedo

El periodista también marcó distancia entre Cerimedo y el actual Gobierno: “Venía el Gobierno Nacional tomando distancia de Cerimedo desde el minuto 1”. Según su reconstrucción, el consultor esperaba ocupar un lugar importante dentro de la administración, pero fue perdiendo influencia.

Sobre el presidente Milei, fue particularmente crítico: “Ni le interesa lo que es la estrategia política, la rosca, los acuerdos políticos, algo le pasa por al lado”. Y añadió: “Ahí está la particularidad de Milei que es alguien que se piensa que fue elegido por el mismísimo Dios”.

El estado de salud de Javier Milei

González también se refirió a los diez días en los que Milei permaneció recluido en Olivos: “Son 10 días donde él no sale de la Quinta de Olivos”. Sobre su estado, señaló que, “Milei está con enormes dolores de espaldas” y que, según información proveniente del Gobierno, el dolor “no lo deja dormir, entonces está de mal humor”.

Por otro lado, al analizar los vínculos internacionales de Cerimedo, reconoció que sus propias dudas sobre el personaje no siempre implicaron que sus afirmaciones fueran falsas: “No sé si es un genio, si es un chanta o si es las dos cosas”. Y admitió un error de su propia investigación: “Admito un error periodístico, no seguí el tema”, porque creyó que Cerimedo estaba nuevamente “vendiendo humo”, hasta descubrir posteriormente que “efectivamente tenía el poder que tenía”.