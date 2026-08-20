RDI: todo sobre el entramado de Cerimedo, Brad Parscale y los negocios de la extrema derecha en América Latina

La periodista de política internacional, Alejandra Loucau, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y analizó los vínculos de Fernando Cerimedo con estructuras políticas, empresariales y tecnológicas de la derecha internacional. Loucau explicó que las acusaciones que vinculan a Cerimedo y a su entorno con organismos de inteligencia no cuentan, por el momento, con pruebas: “Lo que tenemos de dato que relaciona tanto a Fernando Cerimedo como Nadia Beller como a Brad Parscale es que básicamente Beller dice que tanto Fernando Cerimedo como su actual esposa como Brad Parscale son agentes de la CIA, pero son simplemente declaraciones. No tenemos, por supuesto, ninguna prueba”.

Sin embargo, sostuvo que existen otros elementos que permiten reconstruir una red de relaciones. “Cerimedo es la pata latinoamericana de todo un entramado de empresas de big data que analizan los datos de los ciudadanos, los sentimientos de los votantes y demás, pero también parece que funcionan como lobistas de empresas relacionadas para que una vez que los candidatos que ellos asesoran se conviertan en presidentes y ahí impulsarían contratos con el Estado”, planteó.

El rol de Cerimedo como lobista en América Latina

Según Loucau, una de las claves para comprender el papel de Cerimedo está en la combinación entre asesoramiento político y representación de intereses económicos: “En el caso de Cerimedo, lo que él estaría haciendo es tratar de conectar empresas como la Energética Futura, que lo menciona Nadia Beller, y estaría intentando hacer negocios con el combustible con el gobierno de Rodrigo Paz”.

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También mencionó interrogantes sobre la legalidad de esas actividades. “Entonces, habría que revisar si este tipo de lobby es legal, porque en la Argentina está regulado el lobby, está limitado. En Bolivia, directamente, no hay una ley de lobby”, resaltó.

La periodista agregó que Cerimedo tendría vínculos con sectores de la policía boliviana y que existen investigaciones sobre su patrimonio y su rol dentro del gobierno de Rodrigo Paz: “Se dice que Cerimedo maneja parte de la policía y del ejército boliviano”.

Y detalló los elementos encontrados durante un allanamiento: “Eso refieren todos los medios bolivianos, porque recordemos que se le secuestró una camiseta oficial de la policía y un vehículo con una sirena cuando le realizan el allanamiento. Además del millón de dólares que no tiene cómo explicarlo, porque en realidad el problema en Bolivia es que Cerimedo no puede explicar esa cantidad de dinero y no puede explicar qué rol cumple en el gobierno boliviano”.

Brad Parscale, Donald Trump y la estructura de poder

Otro de los nombres centrales es Brad Parscale, ex jefe de campaña digital de Donald Trump y figura vinculada al desarrollo de estrategias de big data y comunicación política. Cerimedo ocuparía un lugar dentro de una estructura más amplia. “Cerimedo es el representante en Latinoamérica de un sector del movimiento MAGA que está representado por Brad Parscale”, describió Loucau en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

En esa estructura también aparece Jared Kushner, yerno de Trump y una de las figuras de mayor influencia dentro de su entorno político. En este sentido, explicó: “Jared Kushner es el yerno de Donald Trump, pero es una de las personas más influyentes del mundo, una persona que también está ligada con los servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, y que es, de alguna manera, el que mete a Parscale en el gobierno”.

La conexión con Argentina y Vaca Muerta

La investigación también alcanza a Argentina. La periodista mencionó una reunión entre Brad Parscale y Darío Epstein en Buenos Aires, vinculada con posibles inversiones de empresas energéticas. “En el 2025, es una nota que encontré buceando por Internet, en donde refiere una reunión, es de 2025, finales, con Darío Epstein, y donde participan algunos otros miembros de la extrema derecha”, expresó.

Luego, manifestó que la cuestión trasciende las campañas electorales: “No son solo consultores, no es el tipo que te organiza la campaña y te hace ganar una elección. También son lobistas, son representantes de un lobby económico que tiene intereses, en el caso de la Argentina, en los recursos de la Argentina”.

El futuro de la investigación sobre Cerimedo

Loucau consideró que todavía quedan numerosas preguntas por responder, especialmente respecto de la posible concreción de negocios vinculados con energía, minería y tecnología. “Habría que ver qué tanto de lo que Parscale habló con Darío Epstein se terminó de concretar, porque podemos revisar las últimas inversiones en Oil & Gas, en data centers alimentados con energía de Vaca Muerta, en explotaciones minerales y tierras raras”, destacó.